Euro 2020. Włosi wrócili do Rzymu. Giorgio Chiellini witał fanów w złotej koronie

Euro 2020 padło łupem reprezentacji Włoch, która drugi raz w swojej historii sięgnęła po prestiżowe trofeum Starego Kontynentu. Finał był dla Italii drugim spotkaniem, w którym musiała ona rozegrać dogrywkę i podejść do rzutów karnych. Mimo tego, że swojej jedenastki nie wykorzystał wybitny egzekutor tego stałego fragmentu gry Jorginho, Azzurrim udało się odnieść zwycięstwo.

Świetnie w bramce Włochów zachowywał się Gianluigi Donnarumma, który obronił podczas finału dwa bardzo ważne rzuty karne. Po meczu bramkarz Italii został wybrany na najlepszego zawodnika całych mistrzostw Europy.

Powrót mistrzów Europy

W niedzielę Włosi śpiewali „it's coming to Rome”, czyli „futbol wraca do Rzymu”, a poniedziałek 12 lipca rano słowa te faktycznie się ziściły, ponieważ Azzurri wylądowali w Wiecznym Mieście i rozpoczęli celebrację wraz ze swoimi fanami w kraju. Giorgio Chiellini i Roberto Mancini jako pierwsi wyszli z samolotu z wysoko uniesionym pucharem Europy. Później, gdy cała drużyna wchodziła do hotelu, fotograf uchwycił kapitana reprezentacji Włoch w złotej koronie i z szerokim uśmiechem na twarzy.

