Euro 2020. Konferencja prasowa Southgate'a. „Chcę pojechać z drużyną do Kataru”

Reprezentacja Anglii osiągnęła na Euro 2020 bardzo dobry wynik. Po raz pierwszy od 55 lat zagrała w finale międzynarodowej imprezy. Po dogrywce i rzutach karnych Synowie Albionu okazali się gorsi od Włochów, którzy ostatecznie sięgnęli po trofeum mistrzostw Europy po raz drugi w historii kraju. Selekcjoner Wyspiarzy wziął w poniedziałek 12 lipca udział w konferencji prasowej, podczas której podsumował turniej w wykonaniu jego drużyny.

Southgate przedłuży kontrakt?

Gareth Southgate zapytany o to, czy planuje przedłużyć kontrakt z reprezentacją Anglii stwierdził, ze nie jest to czas i miejsce na zastanawianie się nad takimi sprawami. – Najpierw musimy się zakwalifikować do mundialu w Katarze. Na razie muszę przetrawić świeżo zakończony turniej i odpocząć – powiedział selekcjoner Synów Albionu. – Prowadzenie drużyny narodowej w tego typu turniejach ma swoją cenę. Nie chcę się angażować w coś dłużej, niż faktycznie powinienem. Chciałbym jednak pojechać z drużyną na mistrzostwa świata w Katarze – dodał Southgate. Obecna umowa trenera wygasa 31 lipca 2022 roku.

Selekcjoner Anglii o wnioskach z finału

Southgate stwierdził, że jako selekcjoner człowiek bez przerwy się uczy. – Prowadziłem drużynę w paru naprawdę wielkich spotkaniach. Tyle się w nich dzieje, że nie jesteś w stanie zawsze wszystkiego dobrze zrozumieć – powiedział selekcjoner. – Nauka to nieustający proces. Muszę wrócić do tego meczu. Tyle się w nim wydarzyło, ze nie mogę teraz go ocenić odpowiednio, ale na pewno wkrótce to uczynię – dodał trener.

Czytaj też:

Euro 2020. Włosi wrócili do Rzymu. Giorgio Chiellini witał fanów w złotej koronie