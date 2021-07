Euro 2020. Bonucci nawiązał do zachowania Ronaldo. Heinekena zapijał Colą

Reprezentacja Włoch po raz drugi w historii została mistrzem Europy. Podopieczni Manciniego wygrali po dogrywce i rzutach karnych z Anglią, która na puchar międzynarodowych rozgrywek czeka od 1966 roku. Na pomeczowej konferencji prasowej zjawił się Leonardo Bonucci, a swoim zachowaniem nawiązał do słynnego już manifestu Cristiano Ronaldo.

Historia Coli i Heinekena na Euro 2020

Cristiano Ronaldo na jednej z konferencji prasowych podczas Euro 2020 ostentacyjnie odłożył butelki z Coca-Colą i zaapelował do słuchaczy, żeby zamiast tego pili wodę. To zachowanie pociągnęło za sobą masę podobnych lub zupełnie odwrotnych zachowań innych uczestników konferencji. Stanisław Czerczesow na przykład postanowił wypić pół butelki Coli, zaś reprezentant Ukrainy Andrij Jarmolenko postawił produkty reklamodawców tuż przed sobą i zaprosił ich do współpracy. Z kolei Paul Pogba i paru innych zawodników chowało piwa marki Heineken pod stół z powodów religijnych.

Bonucci przebił wszystkich poprzedników

Zwycięzca Euro 2020, a także najlepszy zawodnik finałowego meczu z Anglią Leonardo Bonucci przebił wszystkich swoich poprzedników. Na zakończenie turnieju włoski obrońca mocno zaakcentował sprawę konfliktu, jaki za sprawą Ronaldo pojawił się podczas turnieju. Zawodnik przyszedł do sali konferencyjnej z otwartym piwem, które dodatkowo popił Coca-Colą. Wszystko zarejestrowały kamery, a nagranie jest dostępne poniżej.

