Euro 2020. UEFA ogłosiła oficjalną drużynę turnieju. Nie ma w niej króla strzelców

Euro 2020 zakończyło się zwycięstwem reprezentacji Włoch. Podopieczni Roberto Manciniego pokonali w rzutach karnych Anglików, którzy od 55 lat nie wygrali żadnej imprezy międzynarodowej. Jak się okazało, na wyróżnienie drużynowe będą musieli jeszcze poczekać, ale przynajmniej niektórzy z Synów Albionu zostali wybrani do najlepszej jedenastki turnieju.

Drużyna Euro 2020

Zestawienie zaczyna się bez zaskoczenia od Gianluigiego Donnarummy, bramkarza, który został wybrany najlepszym zawodnikiem całego turnieju. Włoski golkiper stracił w całym turnieju tylko cztery bramki i bardzo dobrze sprawował się w półfinałowych i finałowych seriach rzutów karnych. W obronie jedenastki turnieju znaleźli się: Kyle Walker, Leonardo Bonucci, Harry Maguire i Leonardo Spinazzola. Wybory te niespecjalnie mogą dziwić. Reprezentacje Włoch i Anglii straciły podczas całego turnieju razem tylko sześć bramek, czyli tyle samo ile Polska.

Pomocnicy wybrani do zestawienia to Pierre-Emile Hojbjerg, Jorginho i Pedri. Zaś we frontalnej linii formacji znajdują się Federico Chiesa, Romelu Lukaku i Raheem Sterling, którzy w sumie zdobyli na tym turnieju 9 bramek. W zestawieniu zabrakło natomiast Cristiano Ronaldo, który z pięcioma bramkami i jedną asystą został królem strzelców Euro 2020. Wyboru najlepszej jedenastki dokonywało specjalnie powołane grono niezależnych ekspertów.

