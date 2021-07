Sancho z jasnym przekazem do kibiców po finale Euro 2020. „Nienawiść nigdy nie wygra”

Euro 2020 to dla Jadona Sancho miła historia z gorzkim zakończeniem. Jego Anglia dotarła przecież aż do finału tego turnieju, co dla tak młodego zawodnika (21 lat) musi być wspaniałym przeżyciem. Jednak niewykorzystany rzut karny, który mógł zadecydować o zwycięstwie w meczu sprawił, że po 11 lipca – dniu, w którym rozegrano finał – zawodnik czuł duży smutek i żal.

Wpis Jadona Sancho

Jadon Sancho opublikował na swoim Instagramie wpis, w którym podzielił się swoimi przemyśleniami na temat Euro 2020. Zawodnik praktycznie od razu zaczął od zwrotu w kierunku kolegów z zespołu i fanów. „Przepraszam wszystkich kolegów z drużyny, trenerów i większość kibiców, których zawiodłem. Nigdy nie czułem się tak źle po przegranym meczu” – napisał Sancho.

Piłkarz napisał, że zawsze myśli przed spotkaniem jak będzie mógł pomóc swojej drużynie na boisku. „Jak asystować, jak strzelić gola, jak zamierzam kreować szanse. Dokładnie to chciałem zrobić z moim rzutem karnym: pomóc zespołowi” – tłumaczył Sancho. Były piłkarz Borussii Dortmund stwierdził, że był gotowy na wykonywanie jedenastki, wybrał róg i „po prostu nie było mi dane strzelić tym razem” – ocenił młody piłkarz, który lada moment ma zostać oficjalnie ogłoszony zawodnikiem Manchesteru United.

„Nienawiść nigdy nie wygra”

Sancho odniósł się też do bardzo ważnych problemów, jakimi są nienawiść i rasizm. „Nie będę udawał, że nie widziałem, jak ludzie obrażali mnie i moich braci Bukayo (Sakę) i Marcusa (Rashforda) ze względu na kolor skóry” – zaznaczył we wpisie młody Anglik. Przypomnijmy, że właśnie tych dwóch piłkarzy dopełniło tercet niewykorzystanych karnych podczas finału z Włochami. „Nienawiść nigdy nie wygra. Do wszystkich młodych ludzi, których spotyka ten problem: gońcie swoje marzenia” – napisał były zawodnik Borussii Dortmund.

instagram

