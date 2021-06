NA ŻYWO: Anglia – Chorwacja. Kto będzie górą w hicie pierwszej kolejki Euro 2020?

Euro 2020 trwa od 11 czerwca, jednak dopiero po dwóch dniach, czyli 13 czerwca, będziemy świadkami prawdziwego hitu. Zmagania rozpoczną się bowiem w grupie D, w której rywalizują ze sobą zespoły Anglii oraz Chorwacji. Selekcjoner drużyny Synów Albionu zapowiadał, że każdy wynik poniżej półfinału będzie wielkim rozczarowaniem. Oczekiwania są więc wielkie, ale to może się zemścić na angielskim zespole.

Reprezentacja Chorwacji podchodzi do Euro 2020 z dużo większym dystansem, bo podopieczni Zlatko Dalicia zmagają się z różnymi problemami. Od stricte sportowych, ponieważ wygrała zaledwie trzy z ostatnich 10 (ze Szwecją, Malta i Cyprem), po personalne. Jakiś czas temu Dejan Lovren powiedział między wierszami, że w chorwackiej szatni starsi piłkarze kiepsko dogadują się z młodszymi. Czy to zaważy na ich wynikach na mistrzostwach Europy? Tego dowiemy się już wkrótce. Zapraszamy do śledzenia relacji z meczu NA ŻYWO we Wprost.pl.

14:26 W takim składzie z kolei na mecz z Anglią wyjdzie Chorwacja.



twitter.com 14:11 Znamy już skład reprezentacji Anglii!



twitter.com 14:03 Już za niecałą godzinę powinien rozpocząć się mecz reprezentacji Anglii z Chorwacją. Obie drużyny rywalizują ze sobą w grupie D, a ich innymi przeciwnikami w niej są Czechy i Szkocja. Jak dziś poradzą sobie faworyci do awansu do fazy pucharowej? Zapraszamy na relację na żywo, zostańcie z nami!

Anglia – Chorwacja. Transmisja i relacja live

Mecz Anglia – Chrowacja rozpocznie się w niedzielę 13 czerwca o godzinie 15:00. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji live, którą przeprowadzimy na wprostp.pl. Z kolei transmisja spotkania odbędzie się na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl

Kadry reprezentacji Anglii i Chorwacji

Anglia:

Bramkarze: Dean Henderson, Sam Johnstone, Jordan Pickford

Obrońcy: Ben Chilwell, Conor Coady, Reece James, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ben White

Pomocnicy: Jude Bellingham, Phil Foden, Jack Grealish, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice, Bukayo Saka, Jadon Sancho

Napastnicy: Dominic Calvert-Lewin, Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling

Chorwacja:

Bramkarze: Dominik Livaković, Lovre Kalinić, Simon Sluga

Obrońcy: Borna Barisić, Domagoj Bradarić, Duje Ćaleta-Car, Joško Gvardiol, Josip Juranović, Dejan Lovren, Mile Škorić, Domagoj Vida, Šime Vrsaljko

Pomocnicy: Mateo Kovačić, Luka Modrić, Marcelo Brozović, Milan Badelj, Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Ivan Perišić, Mislav Oršić, Luka Ivanušec

Napastnicy: Josip Brekalo, Ante Budimir, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Ante Rebić

