Romain Grosjean w bolidzie Mercedesa. Jego karierę w Formule 1 zakończył groźny wypadek

Romain Grosjean zasiądzie za kierownicą bolidu Mercedesa. To następstwo groźnego wypadku, którym w poprzednim sezonie żył cały świat Formuły 1. Podczas Grand Prix Bahrajny francuz wpadł w bariery ochronne, w efekcie czego jego bolid rozpadł się na dwie części i stanął w płomieniach. Wydarzenie to stało się m.in. głównym punktem fabuły trzeciego sezonu serial „Formuła 1: Jazda o życie” produkcji Netfliksa.

Obietnica Toto Wolffa

Występ Grosjean'a przed Grand Prix Francji, czyli przed własnymi kibicami będzie możliwy dzięki zorganizowanemu przez Mercedesa przejazdowi pokazowemu. Odbędzie się to przed rozegraniem wyścigu w zwycięskim bolidzie Lewisa Hamilota z 2019 roku. Francuzowi obiecał to Toto Wolff, szef zespołu Mercedes tuż po tym, jak Grosjean wrócił do padoku F1 po ciężkim wypadku. „Co za możliwość! Dziękuję Toto i całemu Mercedesowi za organizację. Ostatni przejazd bolidem Formuły 1 przed własną publicznością. Czy może być coś lepszego?” – napisał na Twitterze kierowca, który w tym sezonie ściga się w amerykańskiej serii Indycar.

Wypadek Romaina Grosjean'a był jednym z najbardziej niebezpiecznych w najnowszej historii Formuły 1. Kierowca wyszedł z niego bez większych obrażeń. Poparzeniu uległy wyłącznie jego dłonie, co zdaniem wielu ekspertów, przy skali wypadku można traktować w kategoriach cudu. Był po bowiem pierwszy przypadek od wielu lat, gdy bolid F1 stanął w płomieniach. Nowoczesne konstrukcje buduje się tak, aby zapobiec takim przypadkom, które we wczesnych latach Formuły 1 były na porządku dziennym.

