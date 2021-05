Lewis Hamilton chce podpisać nowy kontrakt z Mercedesem

Lewis Hamilton podpisał poprzedni kontrakt z Mercedesem tylko na rok. Zawodnik chciał dostać podwyżkę i mieć wpływ na wybór partnera jazdy w jego ekipie. Obie strony nie doszły do porozumienia, stąd taki krótki okres zatwierdzonej współpracy. Tym razem kierowca chce podejść do rozmów o wiele wcześniej niż poprzednio, ponieważ „nie chce się znaleźć w takiej samej sytuacji ostatnio”. – Zniszczyło mi to całą zimę i jestem pewien, że nie pomogło też Toto Wolffowi (współwłaścicielowi Teamu Mercedesa) jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu i relaks – powiedział Hamilton cytowany przez Motorsport.com.

Hamilton wskazał termin końcowy rozmów

Lewis Hamilton zdradził, że ma nadzieję na zakończenie rozmów podczas wakacyjnej przerwy w sierpniu. –Przed nami nadal 19 wyścigów. Byłoby wspaniale, gdybyśmy przed wakacjami mieli uzgodniony temat, tak aby można było w pełni skorzystać z przerwy i mieć jasny obraz przyszłości – powiedział jasno Mistrz Świata Formuły 1.

Po sezonie 20/21 kontrakt kończy się również koledze Hamiltona z zespołu – Valtteriemu Bottasowi. Na jego miejsce od dłuższego czasu czai się George Russell, obecnie członek zespołu Williamsa. Pracodawcy będą więc musieli zdecydować co dalej poczynić w sprawie drugiego zawodnika swojej drużyny. Wiadomo jest, że sam Hamilton woli, aby jego partnerem pozostał Bottas.

