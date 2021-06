Koniec dominacji Mercedesa? Max Verstappen zwycięża GP Francji

Czy to początek dużych problemów Mercedesa? Grand Prix Francji ponownie było wyścigiem, na który wpływ miały głównie opony Pirelli. Podobnie jak podczas wyścigu w Baku kluczowa okazała się strategia, a w tym ostatnio dużo lepszy jest Red Bull.

Błąd naprawiony przez strategię

Na samym początku wyścigu Max Verstappen stracił prowadzenie przez swój błąd w jednym z pierwszych zakrętów. Wykorzystał to Lewis Hamilton. Zespół z Austrii wykazał się jednak dużo lepszą taktyką, co finalnie doprowadziło do bezpośredniej walki między Hamiltonem i Verstappenem na ostatnich okrążeniach. Holender miał przewagę lepszych opon, co pozwoliło mu na wyprzedzenie Brytyjczyka bez większego problemu.

Wyścig we Francji był pierwszym z trzech, które będą się teraz odbywać podczas kolejnych weekendów. Kierowcy i zespoły muszą się nastawić na bardzo wiele pracy bez przerwy. Red Bull wchodzi w ten potrójny wyścig z dużo lepszym nastawieniem. Kolejny tor to domowy tor Czerwonych Byków.

Koniec dominacji Mercedesa?

Wyniki Grand Prix Francji jeszcze bardziej zamieszały w obu klasyfikacjach. Max Verstappen zwiększył swoje prowadzenie nad Lewisem Hamiltonem, a Red Bull jeszcze bardziej odskoczył Mercedesowi. Wygląda na to, że właśnie w tym sezonie może zakończyć się wieloletnia dominacja Srebrnych Strzał w erze hybrydowej.

