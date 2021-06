Formuła 1 dodaje nowy tor do kalendarza. Grand Prix Rosji już nie w Soczi

Już nie Soczi. Grand Prix Rosji zmieni adres i przeniesie się na zupełnie nowy tor w kalendarzu Formuły 1. Władze „królowej motorsportu” poinformowały właśnie, że od sezonu 2023, najlepsi kierowcy świata będą się ścigać na torze w Sankt Petersburgu.

twitter

Od sezonu 2023 wyścig o Grand Prix Rosji przeniesie się z wybrzeża Morza Czarnego nad Morze Bałtyckie. Z upalnego Soczi, które było do tej pory jedynym rosyjskim torem w kalendarzu, wyścig przeniesie się do miasta, w którym polscy piłkarze rozegrali niedawny mecz z reprezentacją Szwecji.

Nowy tor w kalendarzu Formuły 1

Tor w Sankt Petersburgu to zupełnie nowy obiekt, wybudowany specjalnie do tego celu. Jego projektantem jest legendarny Hermann Tilke, który odpowiada za stworzoenie wielu torów w obecnym kalendarzu Formuły 1. Pod koniec 2020 roku obiekt otrzymał od FIA najwyższą ocenę, przez co może zostać drugim w historii torem w Rosji, który będzie gospodarzem wyścigu F1.

Grand Prix Rosji odbywało się na torze w Soczi od 2014 roku, czyli roku, w który w tym mieście rozegrano także zimowe Igrzyska Olimpijskie. Tor uliczny charakteryzował się szczególnie bardzo długim lewym zakrętem, który otaczał duży miejsci plac.