F1 pokazała kompletnie zmienione bolidy na przyszły sezon. Będą najbezpieczniejsze w historii

Rok 2022 w Formule 1 będzie stał pod znakiem rewolucyjnych zmian w przepisach. Pierwotnie miały one obowiązywać już od tego roku, ale zostały przesunięte o rok z powodu pandemii COVID-19. Władze królowej motorsportu pokazały właśnie nowe bolidy na przyszły sezon.

Rewolucja w aerodynamice

Inżynierowie, którzy w zespołach F1 odpowiadają za aerodynamikę, już od miesięcy głowią się, jak stworzyć najbardziej konkurencyjny bolid na przyszły sezon. Część stajni, m.in. amerykański Haas, otwarcie przyznały, ze w obecnym sezonie ścigają się niemal niezmienionym pojazdem z zeszłego roku. Całość funduszy i czasu inżynierów przeznaczono bowiem na stworzenie konkurencyjnej konstrukcji stworzonej według nowych przepisów.

Władze F1 obiecują, że ze względu na wprowadzone regulacje fani w końcu zobaczą więcej wyprzedzania. Będzie to spowodowane bardzo okrojoną konstrukcją aerodynamiczną bolidów, przez co będą one tworzyć za sobą zdecydowanie mniejsze obszary tak zwanego brudnego powietrza, które utrudniało goniącym kierowcą utrzymanie się blisko rywala i pozostanie w zasięgu umożliwiającym wyprzedzanie.

Obecnie kierowca pozostający w odległości 20 metrów za bolidem przed nim, traci 35 proc. docisku aerodynamicznego, a zbliżając się na 10 metrów, nawet 46 proc. Różnica w przyszłorocznych konstrukcjach będzie kolosalna. 20 metrów o aut ma to być utrata tylko 4 proc., a 10 metrów od bolidu – 18 proc.

Oznacza to, że kierowcy będą mogli walczyć o pozycje zdecydowanie bardziej zaciekle, a wyprzedzanie stanie się łatwiejsze.

Najbezpieczniejsze w historii

Po dramatycznym wypadku Romaina Grosjeanaz końcówki zeszłego sezonu, władze Formuły 1 postanowiły także zaostrzyć wymogi bezpieczeństwa. Bolidy na 2022 roku będą najbezpieczniejszymi konstrukcjami w historii sportu. Kokpity muszą wytrzymać aż 15 proc. więcej energii i zaabsorbować ją podczas wypadku. Podczas uderzenia silnik będzie musiał odłączyć się od klatki, w której znajduje się kierowca w taki sposób, aby nie doszło do wybuchu paliwa.

Duże zmiany zajdą także jeśli chodzi o koła i opony. W sezonie 2022 bolidy będą osadzone na 18-calowych felgach z nisko profilowanymi oponami. Zmienią się także mieszanki paliwa, które będą musiały zawierać co najmniej 10 proc. etanolu.

