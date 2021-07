Potężny wypadek na Grand Prix Wielkiej Brytanii. Lider mistrzostw świata w barierach

Max Verstappen zakończył Grand Prix Wielkiej Brytanii na pierwszym okrążeniu. Lider klasyfikacji generalnej zderzył się z aktualnym mistrzem świata.

Kierowcy walczyli o pierwsze miejsce w wyścigu. Pod koniec pierwszego okrążenia, na zakręcie Copse doszło do kontaktu. Lewis Hamilton zahaczył lewym przednim kołem o prawe tylko koło bolidu Red Bulla. W efekcie zderzenia Max Verstappen stracił panowanie nad pojazdem i z ogromną prędkością wylądował w barierach ochronnych.

Wypadek wyglądał naprawdę groźnie, szczególenie, że Holender uderzył w bariery bokiem, co sprawiło, że konstrukcja bolidy nie mogła zminimalizować siły uderzenia.

Verstappen wyszedł z bolidu o własnych siłach

Na szczęście lider mistrzostw świata wyszedł z bolidu o własnych siłach. Mimo tego, że uderzenie było bardzo mocne, to wydaje się, że Verstappen nie odniósł większych obrażeń. Zgodnie z procedurami przejdzie jednak teraz szczegółowe badania. To standardowe działanie, gdy dochodzi do wypadków z tak dużymi przeciążeniami.

Jak pod koniec wyścigu poinformowała FIA, Max Verstappen został przewieziony do lokalnego szpitala na dodatkowe badania.

Stewardzi usuwają wrak bolidu Maxa Verstappena

