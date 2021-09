Legenda Formuły 1 kończy karierę. Przejechał najwięcej wyścigów i powiedział najmniej słów. „Dziękuję Mistrzu”

Po ponad dwudziestu latach ścigania na torach Kimi Raikkonen zakończy karierę w Formule 1. Fin zdobył tytuł mistrza świata w 2007 roku, jest także posiadaczem kilku rekordów. Zajmuje m.in. pierwsze miejsce pod kątem największej liczby przejechanych wyścigów z wynikiem 341 występów. Wygrał 21 wyścigów i zdobył 18 pierwszych pozycji startowych do wyścigu. Kimi jest legendą Formuły 1.

– Nie ma drugiego takiego kierowcy, jak Kimi Raikkonen – powiedział Fred Vasseur, szef zespołu Alfa Romeo Racing Orlen.

Legenda kończy karierę

Koniec sezonu 2021 będzie także końcem historii jednego z najbardziej charakterystycznych postaci motorsportu. „To tyle. To mój ostatni sezon w Formule 1. Decyzję podjąłem już zimą” – napisał Kimi Raikkonen na swoim profilu na Instagramie. Poza wspomnianymi już rekordami Fin posiada prawdopodobnie także rekord najmniejszej ilości wypowiedzianych słów. Kierowca jest znany ze swojej niechęci do spotkań z mediami i konferencji prasowych. Przez 20 lat jego startów doprowadziło to do wielu zabawnych sytuacji. Mimo tego większość kierowców w stawce uznaje go za wzór. W ładnych słowach wypowiedział się m.in. zespołowy kolega Fina.

„Odcisnąłeś ślad w historii Formuły 1, jaki udało się niewielu innym. Zawsze będę wdzięczny za to, że miałem przywilej bycia twoim kolegą zespołowym. Dziękuję Mistrzu” – napisał Antonio Giovinazzi, drugi z kierowców zespołu Alfa Romeo Racing Orlen.

