Rosja zaskoczyła. Kwalifikacje do Grand Prix Formuły 1 wygrał Lando Norris

Grand Prix Rosji w Formule 1 zapowiada się niezwykle ciekawie. Kwalifikacje, które toczyły się na mokrym torze w Soczi, wyłoniły bardzo niespodziewanych zwycięzców. Do niedzielnego wyścigu z pierwszego rzędu wystartują Lando Norris w McLarenie i Carlos Sainz w Ferrari. Dla Brytyjczyka jest to pierwsze Pole Position w Formule 1. Nie mniej ciekawie będzie w drugim rzędzie. Trzeci czas uzyskał bowiem George Russell w Williamsie. Dopiero z czwartego miejsca wystartuje siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton.

facebook

Wysychający tor zaskoczył

Przez większość kwalifikacji kierowcy jeździli na oponach przejściowych. Warunki na torze w Rosji były bowiem bardzo zdradliwe. Od rana w Soczi padał ulewny deszcz. Poranna trzecia sesja treningowa nie doszła do skutku ze względu na to, że z powodu burzy tor był zbyt mokry.

Dopiero po pierwszej części kwalifikacji tor zaczął przesychać, a pod koniec Q3 udało się wyjechać na oponach typu slick. Najodważniejsi z kierowców zostali nagrodzeni za podjęte ryzyko. Pierwszy na oponach bez bieżnika na tor wyjechał George Russell, co finalnie dało mu trzecie miejsce. Lewis Hamilton miał duże problemy. Zjeżdżając na zmianę opon, uderzył w ścianę, przez co uszkodził przednie skrzydło. Po wyjeździe z alei serwisowej miał problemy z dogrzaniem opon, co finalnie pozwoliło mu uzyskać dopiero czwarty czas.

Czytaj też:

Grand Prix Włoch dla McLarena. Zderzenie liderów i zaskakujące podium na torze Monza