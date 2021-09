W jakiej dyscyplinie Schumacher zdobywał tytuły? Zaskakująca odpowiedź w „Jeden z dziesięciu”

W której dyscyplinie sportowej 7-krotnym mistrzem świata był Michael Schumacher? To z pozoru proste pytanie sprawiło niemałe problemy uczestnikowi programu „Jeden z dziesięciu”. Pan Szymon dostał się do wąskiego finału i dość szybko udzielił pierwszej błędnej odpowiedzi. Mężczyzna wskazał na skoki narciarskie, co oczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Przypomnijmy, Schumacher był kierowcą Formuły 1, uznawanym za jednego z najlepszych przedstawicieli tej dyscypliny w historii.

Fragment programu emitowanego w telewizji publicznej udostępniono na facebookowym profilu TVP Sport, gdzie w komentarzach rozgorzała dyskusja. „Nie no, przecież nie każdy musi interesować się sportem” – bronił pana Szymona jeden z internautów. Inny w odpowiedzi stwierdził, że znajomość pewnych postaci w świecie sportu uważa się za „wiedzę powszechną” ze względu na ich osiągnięcia. Kolejny użytkownik zwrócił z kolei uwagę, że uczestnik programu mógł znać prawidłową odpowiedź, ale z powodu stresu udzielił błędnej.

Wypadek Schumachera

W komentarzach zwrócono także uwagę, że pod wpływem stresu uczestnik wskazał na skoki, ponieważ skojarzyły mu się one z nartami oraz wypadkiem, jakiego pod koniec 2013 roku doznał Schumacher. Wówczas sportowiec podczas zjeżdżania na nartach upadł i uderzył głową w kamień, co doprowadziło do powstania krwiaka w mózgu. Niemiec został wprowadzony w stan śpiączki, po wybudzeniu z której rozpoczął rehabilitację. Od tego czasu w mediach sporadycznie pojawiają się informacje na temat stanu zdrowia legendarnego kierowcy.

