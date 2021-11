Pierwszy Chińczyk w Formule 1. Zdecydowały pieniądze

W sezonie 2022 Alfa Romeo Racing Orlen wzbogaci się o „nowy talent i młodzieńczy entuzjazm” (to cytat z komunikatu prasowego zespołu). Do teamu, jako kierowca wyścigowy, dołączy Guanyu Zhou. Młody Chińczyk, wielokrotny zwycięzca wyścigów w FIA F2 Championship, zadebiutuje w F1 już na starcie przyszłego sezonu w Bahrajnie.

Zespół jest oficjalnie zachwycony

Bez wątpienia, Zhou, pierwszy w historii Formuły 1 kierowca wyścigowy z Chin, jest pionierem, który zapisze się na kartach historii sportów motorowych swojego kraju. Jego droga do Formuły 1 była długa. Bez bezpośredniego wzorca do naśladowania, z „wiarą we własne umiejętności i niesłabnącym wsparciem rodziny” (ponownie cytat) dostał się do królowej motorsportu.

Jak pisze Alfa Romeo Racing Orlen, 22-letni Zhou był od jakiegoś czasu „na radarze” większości zespołów F1. W 2015 roku zajął drugie miejsce we włoskiej Formule 4, a następnie odnosił zwycięstwa w Euro F3 i F2, seriach pomocniczych Formuły 1. Rok 2021 okazał się przełomowy dla tego kierowcy, który obecnie zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji F2 i jest gotowy do walki o mistrzostwo w dwóch ostatnich wyścigach sezonu w Arabii Saudyjskiej i Abu Zabi.

Zhou dołączy do zespołu, uzupełniając skład wraz z Valtterim Bottasem. To „połączenie młodości i doświadczenia pomoże drużynie Alfa Romeo Racing Orlen podążać naprzód w chwili, kiedy w sporcie obowiązują zupełnie nowe przepisy, a wszystkie zespoły od zera rozpoczynają swoją walkę o sławę” (trzeci już, ostatni cytat).

„Bardzo, ale to bardzo się cieszę”

Jak skomentował swój sukces sam Guanyu Zhou? Kierowca na rok 2022 zespołu Alfa Romeo Racing Orlen powiedział: „Od najmłodszych lat marzyłem o tym, aby wspiąć się jak najwyżej w sporcie, który jest moją pasją. Teraz to marzenie się spełniło. To dla mnie zaszczyt, że mogę rozpocząć karierę w Formule 1, w tak kultowym zespole, który w przeszłości wprowadził do Formuły 1 tak wiele młodych talentów. Czuję się dobrze przygotowany do podjęcia ogromnego wyzwania, jakim jest Formuła 1, szczyt w mojej dyscyplinie sportu, u boku sprawdzonego, światowej klasy talentu, jakim jest Valtteri Bottas. Chciałbym podziękować zespołowi Alfa Romeo Racing Orlen za tę szansę. W przyszłym roku moim celem będzie nauczenie się jak najwięcej i jak najszybciej. Bycie pierwszym w historii chińskim kierowcą w Formule 1 to przełom w historii chińskiego sportu motorowego. Wiem, że pokłada się we mnie wiele nadziei i jak zawsze potraktuję to jako motywację, by stać się lepszym i osiągnąć więcej”.

Chińczyk z pieniędzmi kosztem Włocha

Nie jest tajemnicą, że skądinąd utalentowanemu sportowcowi pomogły w drodze do F1 ogromne chińskie pieniądze. To dzięki nim Guanyu Zhou znalazł się tam, gdzie się znalazł. Kosztem Antonia Giovinazziego, zdaniem ekspertów dużo lepszego kierowcy wyścigowego od Chińczyka.

Sam Antonio Giovinazzi nie powstrzymał się i skomentował gorzko w swoich mediach społecznościowych: „Formuła 1 to emocje, talent, samochody, ryzyko i prędkość. Ale tam gdzie pieniądze wchodzą w grę, potrafi być okrutna”. Dla Włocha przygoda z F1 już się skończyła.

Na koniec dodajmy, że Alfa Romeo Racing Orlen, na trzy wyścigi przed końcem sezonu 2021 jest na przedostatnim miejscu. Ma jedynie 11 punktów w klasyfikacji konstruktorów i wyprzedza team Haasa. Kierowcą testowym i rezerwowym Alfa Romeo Racing Orlen jest Robert Kubica.

Czytaj też:

Strzał w dziesiątkę Alfy Romeo. Ekstremalna Giulia GTA wyprzedała się na pniu