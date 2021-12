Formuła 1. Cieszy się nie tylko Verstappen, ale i jego portfel. Ogromna premia dla mistrza świata

Rok 2021 był w Formule 1 bardzo emocjonujący. Walka o mistrzostwo świata między Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem toczyła się do samego końca zmagań. Ostatecznie górą był Holender, dla którego jest to pierwsze zwycięstwo w karierze.

Jeszcze pięć okrążeń przed zakończeniem zawodów wydawało się, że to Lewis Hamilton po raz ósmy w swojej karierze sięgnie po mistrzostwo świata. Na jednym z ostatnich okrążeń Verstappen zdołał jednak wyprzedzić Brytyjczyka i jako pierwszy wjechał na metę, przerywając tym samym wieloletnią dominację kierowcy z wysp brytyjskich. Według wielu ekspertów był to jeden z najlepszych sezonów Formuły 1 w historii.

Formuła 1 2021. Potężna premia dla Verstappena

Max Verstappen oprócz wygrania prestiżowych zawodów, otrzymał również pokaźną premię. Dodatkowe pieniądze, jakie spłyną na konto Holendra według hiszpańskiego portalu „Marca” sięgają 14 milionów euro. Dodając do tego podstawową pensję kierowcy wychodzi, że zgarnie on za 2021 rok aż 37 milionów w europejskiej walucie. A to tylko podstawa, do której można spokojnie doliczyć potężne kontrakty reklamowe, które z pewnością po zwycięstwie nabiorą rozpędu.

Napięta atmosfera między Hamiltonem a Verstappenem znalazła swój szczęśliwy koniec. Brytyjczyk zdążył już pogratulować Holendrowi wielkiego zwycięstwa. Nie były to wylewne słowa uznania, ale najważniejsze, że „wielkie gratulacje dla Maxa i jego zespołu” zostało wypowiedziane. – Sądzę, że wykonaliśmy w tym sezonie wspaniałą pracę. Przez cały sezon staraliśmy się tak bardzo, czy to ekipa na torze, czy pracownicy w fabryce. Jestem wdzięczny za to, że mogę być częścią tej wspólnej podróży. Jako zespół daliśmy z siebie absolutnie wszystko – powiedział jeszcze w rozmowie z Jensonem Buttonem Hamilton

