To już koniec spekluacji. Zaskakująca decyzja legendarnego kierowcy Formuły 1

Stało się. Sebastian Vettel postanowił zakończyć swoją długą i obfitującą w sukcesy karierę. Legendarny kierowca Formuły 1 poinformował szefów Aston Martina o swojej decyzji. Moment samego ogłoszenia tego postanowienia wydaje się lekko zaskakujący, ponieważ jeszcze kilka dni temu Niemiec mówił o kontynuacji współpracy z zespołem. Jednakże należy mieć na uwadze to, że wkrótce rozpocznie się przerwa między sezonami. Drużyna musi mieć czas, aby znaleźć jego następcę.

Formuła 1. Sebastian Vettel ogłosił zakończenie kariery

Zatem bieżący sezon jest ostatnim, w którym udział bierze Sebastian Vettel. Zaczynał on w 2007 roku. Wówczas był kierowcą testowym BMW Sauber, lecz podczas wyścigu w Stanach Zjednoczonych zastąpił Roberta Kubicę. Polak dochodził do siebie po groźnym wypadku, dlatego też nie mógł wystartować w tych zawodach.

Największe sukcesy natomiast święcił w barwach Red Bulla, które reprezentował od 2009 do 2014 roku. Z kolei w latach 2010-2013 czterokrotnie zostawał mistrzem świata. Łącznie linię mety jako pierwszy przekraczał 53 razy. Pod względem zwycięstw w historii Formuły 1 lepszych jest tylko dwóch kierowców — Michael Schumacher (91) i Lewis Hamilton (103).

Po odejściu z drużyny Byków swoją karierę przez sześć sezonów kontynuował w Ferrari. Później trafił do Aston Martina, gdzie występuje drugi sezon. – Miałem zaszczyt pracować z wieloma fantastycznymi ludźmi w F1 w ciągu ostatnich 15 lat. Jest ich zbyt wielu, by wymieniać ich i dziękować im – zaczął, cytowany przez oficjalną stronę swojego obecnego zespołu.

Po chwili dodał. – Częścią Aston Martina byłem przez ostatnie dwa lata i chociaż nasze wyniki nie były tak dobre, jak zakładaliśmy, to oczywistym jest dla mnie to, że wszystkie elementy w tym zespole składają się w całość. Ekipa krok po kroku buduje to, czego potrzebuje, by rywalizować na najwyższym poziomie – przekazał.

Sebastian Vettel podkreślił, że wcale nie było łatwo podjąć taką decyzję. – Decyzja o przejściu na emeryturę była trudna. Poświęciłem sporo czasu na zastanawianie się nad tym, co chcę robić dalej. Ostatecznie postanowiłem, że jako ojciec chcę spędzać więcej czasu z rodziną i dziećmi – zakończył.

twitterCzytaj też:

Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień żegnają swojego syna Oliwiera. Podali informację o pogrzebie chłopca