Sensacyjny transfer w Formule 1. Wiemy, do jakiego zespołu dołączył Fernando Alonso

Jak się okazuje, zakończenie kariery zawodniczej przez Sebastiana Vettela ma znacznie dalej idące konsekwencje, niż początkowo można było się spodziewać. 28 lipca Aston Martin poinformował o decyzji jednego z najbardziej utalentowanych i utytułowanych kierowców w historii Formuły 1. Historia jednak nie lubi pustki, dlatego dość szybko okazało się, kto zostanie kolejną wielką gwiazdą tej samej ekipy. W poniedziałkowy poranek 1 sierpnia potwierdzony został transfer innego znakomitego sportowca.

Aston Martin potwierdził transfer Fernando Alonso

Drużyna Aston Martina ogłosiła tę decyzję w swoich mediach społecznościowych. „Mamy przyjemność potwierdzić, że dwukrotny mistrz świata Formuły 1, Fernando Alonso, w przyszłym roku dołączy do naszego zespołu i zwiąże się kilkuletnim kontraktem” – napisano na Twitterze, na oficjalnym profilu wspomnianej ekipy.

Hiszpan dostał tym samym warunki, jakich nie chciano mu zapewnić w obecnej drużynie, czyli Alpine-Renault. Choć sam kierowca powtarzał, że to właśnie w jej barwach chce jeździć, ostatecznie kontrakt zaproponowany przez Aston Martina okazał się propozycją z gatunku nie do odrzucenia. Alonso dostał w niej umowę, która dzięki odpowiednim zapisom może potrwać aż do końca 2025 roku. Alpine-Renault z kolei proponowało mu prolongatę o zaledwie jeden sezon.

Fernando Alonso zadeklarował, że wciąż ma duże ambicje względem Formuły 1

– Aston Martin ma wielką energię i zaangażowanie, by odnosić sukcesy w Formule 1. Według mnie jest to jeden z najbardziej ekscytujących zespołów w całej stawce – powiedział Alonso, cytowany w oficjalnym komunikacie, zaraz po podpisaniu kontraktu. – Wciąż mam głód i ambicje, by walczyć o czołowe lokaty – zapowiedział.

Czytaj też:

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ma nowego trenera. Ten wybór już od pewnego czasu wzbudza kontrowersje