Zapadła decyzja ws. Roberta Kubicy. Zamyka piękny rozdział

Robert Kubica rozpoczął przygodę z Formułą 1 w 2005 roku. Testował wówczas bolid Renault, by rok później przenieść się do drużyny BMW Sauber, gdzie udało mu się osiągnąć największy sukces w karierze, czyli zwycięstwo w Grand Prix Kanady 2008. Jego kontrakt wygasł w 2009 roku, a w 2010 przeniósł się z powrotem do Renault. W kolejnym sezonie miał jeździć w ekipie Lotus Renault, a następnie przenieść się do Ferrari, jednak pamiętny wypadek przeszkodził mu w realizacji planów.

Robert Kubica kończy karierę kierowcy Formuły 1

Po raz ostatni Robert Kubica zasiadł za kierownicą bolidu Formuły 1 podczas listopadowego treningu poprzedzającego Grand Prix Abu Zabi. W jednym z wywiadów Polak zapowiedział, że więcej możemy nie zobaczyć go w roli kierowcy królowej sportów motorowych. Jak informuje „Puls Biznesu”, 38-latek podjął decyzję o zakończeniu kariery.

Ponadto PKN Orlen wycofał się z Alfy Romeo, jednak pozostaje w Formule 1. Przypomnijmy, że po wspomnianym wcześniej wypadku Robert Kubica wrócił do wyścigów w 2017 roku. Rok później został kierowcą rezerwowym Williamsa, a następnie jego wyścigowym. W 2020 roku PKN Orlen podjął współpracę z Sauberem. Zwycięzca Grand Prix Kanady 2008 został wówczas rezerwowym Alfy Romeo, dla której wziął udział w dwóch wyścigach.

Media: Robert Kubica rozpocznie nowy projekt

Serwis „WP Sportowe Fakty” ustalił, że decyzja o zakończeniu przygody z Formułą 1 należała wyłącznie do samego Roberta Kubicy. Ponadto popularny polski kierowca ma zamiar skupić się na następnym projekcie, którym mają być długodystansowe mistrzostwa świata.

„Puls Biznesu” podaje, że PKN Orlen będzie sponsorem innej ekipy, ale nie tytularnym. Istnieje prawdopodobieństwo, że będzie nim AlphaTauri. Możliwe, że zostanie to ogłoszone w piątek.

