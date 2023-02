Kierowca F1 miał wypadek na treningu. Wiadomo, jak się czuje

F1 Team Aston Martin Aramco Cognizant poinformował za pośrednictwem swojego Twittera, że ich kierowca Lance Stroll nie weźmie udziału w przedsezonowych testach w Bahrajnie.

Lance Stroll doznał wypadku na treningu

Zespół poinformował, że ich kierowca odniósł obrażenia w niegroźnym wypadku podczas treningu. Do wydarzenia doszło podczas jazdy na rowerze. Lance Stroll poinformował o tym zdarzeniu na swoim Instagramie.

„Miałem nieszczęśliwy wypadek podczas treningu na rowerze. Jestem zdeterminowany, aby jak najszybciej wrócić do samochodu. Jestem podekscytowany nadchodzącym sezonem. Ponadto jestem zmotywowany, aby wrócić tak szybko, jak to tylko możliwe” – napisał kanadyjski kierowca.

Aston Martin Aramco Cognizant będzie informował o stanie zdrowia kierowcy

Klub poinformował, że ten wypadek nie był na tyle poważny, by wykluczył kierowcę na dłuższy czas. F1 Team Aston Martin Aramco Cognizant poinformował, że spodziewa się szybkiego powrotu Kanadyjczyka do zdrowia i do obowiązków kierowcy

„Jego zdolność do powrotu do kokpitu będzie oceniana codziennie, a zespół wyda aktualizację przed Grand Prix Bahrajnu. Zespół życzy Lance'owi szybkiego powrotu do zdrowia i oczekuje na jego zwykłą energię i zaangażowanie w zespole” – poinformował zespół w komunikacie.

Kariera Lance Strolla: Od F4 do F1

Lance Strulovitch znany lepiej jako Stroll to 24-letni kanadyjski kierowca wyścigowy. Rajdowiec rozpoczął swoją karierę w 2014 roku w zimowej serii Florida Winter Series. W tym samym roku dołączył także do nowo utworzonej Włoskiej Formuły 4 z włoską ekipą Prema Powerteam.

Rok później Kanadyjczyk dołączył do w nowozelandzkiej serii Toyota Racing Series, w której wywalczył tytuł mistrzowski. Później reprezentował ekipę Prema Powerteam w Mistrzostwach Europy Formuły 3, gdzie również triumfował. W 2015 Lance Stroll został kierowcą testowym Williamsa, który wówczas startował w Formule 1.

Swój debiut w F1 Kanadyjczyk zanotował w 2017 roku podczas Grand Prix Australii. Nieco później, bo w GP Azerbejdżanu wywalczył pierwsze w karierze podium, zajmując w wyścigu 3 miejsce. Stroll od 2022 roku występuje w teamie Aston Martin Aramco Cognizant.

