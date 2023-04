Skandal w motorsporcie. Magazyn zrobił wywiad z Michaelem Schumacherem bez jego odpowiedzi

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do naszego życia. W ostatnim czasie co rusz słyszymy o zdjęciach, które podbijają media, by po chwili dowiedzieć się, że są zasługą komputera. W Niemczech mówi się wiele o skandalu, do którego wykorzystano AI i Michaela Schumachera.

Sztuczna inteligencja staje się pomału nieodzownym elementem świata. Słynny ChatGPT podbija Internet. Ludzie potrafią wykorzystać go między innymi do prac naukowych czy nawet dziennikarstwa. W przypadku magazynu „Die Aktuelle” wykorzystano go do podłej prowokacji i oszustwa czytelników. Niestety w akcje włączono również Michaela Schumachera. Sztuczna inteligencja udzieliła wywiadu za Michaela Schumachera Stan jednego z najsłynniejszych kierowców w historii motorsportu od lat pozostaje owiany tajemnicą. Schumacher doznał wypadku jeżdżąc na nartach w grudniu 2013 roku. Choć gazety nieraz próbowały ścigać się na sensacyjne newsy, oferując także pokaźne nagrody. Rodzina Niemca od lat ukrywa realny stan kierowcy, nie dopuszczając nawet większości przyjaciół. Dlatego też z wielkim szokiem przyjęto okładkę magazynu „Die Aktuelle”, na której pojawił się Schumacher oraz tytuł sugerujący, że jest to pierwszy wywiad od 10 lat. „Poznamy najbardziej skrywaną prawdę i dowiemy się tego, co interesuje każdego kibica od tak dawna” – możemy przeczytać. Akcja miała na celu wzbudzenie rozgłosu i to się udało. Niestety, w wywiadzie nie możemy przeczytać słów prawdziwego Schumachera. Odpowiedzi na rzekome „rozpalające kibiców” pytania za byłego kierowcę Ferrari udzieliła sztuczna inteligencja. „Czy Michael Schumacher naprawdę powiedział wszystko sam? Wywiad był w Internecie. Na stronie związanej ze sztuczną inteligencją, w skrócie AI” – jest napisane na końcu rozmowy. twitter Rodzina mistrza świata Formuły 1 strzeże go przed mediami Na redakcję posypały się gromy. Jeden z ekspertów ds. mediów nazwał pomysł „zbyt głupim, by był prawdziwy”. Znając rodzinę Schumacherów, szczególnie żonę Corinnę, można spodziewać się pozwu w kierunku wydawcy magazynu. Bliscy siedmiokrotnego mistrza świata Formuły 1 często reagują pozwami na informacje dot. Michaela. Czytaj też:

Kierowca F1 rzucił wyzwanie Idze Świątek. Nagranie stało się hitem internetuCzytaj też:

Szykuje się wielki powrót Roberta Kubicy do F1? „Mogą się otworzyć nowe drogi”