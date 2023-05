Kultowy wyścig Formuły 1 odwołany. „Niemożliwe jest bezpieczne zorganizowanie imprezy”

„Po rozmowach (…) postanowiono, by nie kontynuować weekendu wyścigowego na Imolii” – czytamy w oświadczony wydanym w środę przez władze Formuły 1 w związku z powodziami, które opanowały włoski region Emilia-Romania. „Taka decyzja zapadła, ponieważ niemożliwe jest bezpieczne zorganizowanie imprezy, mając na uwadze fanów, zespoły i nasz personel. To odpowiednie i odpowiedzialne posunięcie, jakiego należało dokonać z powodu sytuacji, z która zmagają się mieszkańcy regionu” – dodał organizator.

Kibice i kierowcy popierają decyzję organizatora

Swojego poparcia dla decyzji Formuły 1 udzielił urzędujący mistrz świata Max Verstappen. „Nasze myśli są ze wszystkimi dotkniętymi silnymi opadami i powodziami w regionie Emilii-Romanii. Życzymy wszystkim sił do zapewnienia bezpieczeństwa w tym okresie” – napisał w swoim oświadczeniu kierowca. Z posunięciem zgadza się także większość fanów, nazywając je „pierwszym dobrym od dawna”. „Zgadzam się całkowicie z tą decyzją. Chciałbym także przekazać pozytywne myśli mieszkańcom regionu, aby byli bezpieczni w tych ciężkich chwilach” – napisał jeden z kibiców. „Słuszne podejście w tak tragicznym momencie” – dodał inny.

Kolejny odwołany wyścig w sezonie

Na ten moment nie wiadomo, czy wyścig odbędzie się w innym terminie oraz czy kibice otrzymają zwroty za bilety. Do tej pory poinformowano jedynie, że nie odbędzie się weekend wyścigowy, a nie runda mistrzostw świata. Przesunięcie terminu wydaje się jednak wątpliwe, ze względu na wyjątkowo napięty sezon, który obejmuje aż 23 wyścigi, co jest liczbą rekordową. Choć początkowo startów miało być 24, to jeszcze przed rozpoczęciem sezonu z kalendarza wycofano GP Chin. Decyzję argumentowano trudnościami związanymi z pandemią COVID-19.

