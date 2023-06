Piękny gest Mercedesa. Zrobili to przed GP Wielkiej Brytanii

W październiku 2021 r. u 2-letniego wówczas Morgana Ridlera lekarze zdiagnozowali raka. Dziecko marzyło, by obejrzeć bolid F1, jak i sam wyścig. GP Wielkiej Brytanii odbędzie się dopiero w niedzielę 9 lipca, a rodzina chłopca usłyszała, że nie ma za wiele czasu.

Piękny gest Mercedesa

Przedstawiciele Mercedesa zdecydowali się na fantastyczny gest i skoro chłopiec nie mógł przybyć na tor w Silverstone, to team przyjedzie do niego. Serwisowi RacingNews365.com rzecznik zespołu powiedział, że zespół planował zaprosić Morgana, aby pojechał razem z drużyną na Silverstone, aby spotkać się z kierowcami i zobaczyć samochody w garażu. – Ale niestety jego stan nie pozwala mu już na podróżowanie – dodał.

– Postanowiliśmy więc przywieźć mu samochód wraz z kaskami kierowców, kierownicą, kombinezonem wyścigowym i rękawicami, aby mógł poczuć się jak na torze wyścigowym – oświadczył rzecznik i dodał, że team pokazał chłopcu kilka wiadomości od Lewisa Hamiltona, George'a Russela i Toto Wolfa.

Rodzice Morgana założyli fundację wspierającą dzieci z nowotworami

Gest Mercedesa skomentował na swoim Twitterze były starszy inżynier systemowy F1.

"Wielkie brawa dla Mercedesa! Morgana zdiagnozowano raka w wieku dwóch lat, jego rodzice mieli zabrać go na Silverstone, ale lekarze powiedzieli, że czas jest ograniczony, więc Mercedes pojechał do niego, przed jego dom" – czytamy.

Po zdiagnozowaniu raka u Morgana, jego rodzice – Natalie i Matthew Ridlerowie zdecydowali się założyć fundację Morgan's Army, która zobowiązała się do wspierania rodzin dzieci z południowej Walii, u których zdiagnozowano raka.

F1: Kiedy Grand Prix Wielkiej Brytanii?

Grand Prix Wielkiej Brytanii jest zaliczany do mistrzostw świata Formuły 1, jest jednym z dwóch wyścigów organizowanych regularnie od początku istnienia serii, czyli od 1950. GP odbywa się obecnie na torze Silverstone.

7 lipca odbędą się dwa treningi. Pierwszy rozpocznie się o godz. 13:30 lokalnego czasu i potrwa do 14:30. Kolejny zacznie się o godz. 17 lokalnego czasu i potrwa do godz. 18:00. Trzeci trening odbędzie się przed kwalifikacjami, które zaplanowane są na godz. od 16:00 do 17:00 lokalnego czasu.

Wielki wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii 2023 odbędzie się w niedzielę 9 lipca. GP liczy 52 okrążenia na 5,891-kilometrowym torze Silverstone.

