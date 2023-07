Kierowcy F1 reagują na śmierć Dilano van't Hoffa. Głośny apel o zmiany

W smutnej atmosferze przebiega odbywające się na Red Bull Ringu Grand Prix Austrii. W sobotę do całego świata motorsportu dobiegła tragiczna wiadomość z belgijskiego toru Spa-Franchorchamps. Podczas wyścigu serii Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) zginął Dilano van’t Hoff. Do tragedii doszło, gdy zawodnik zderzył się z innym przeciwnikiem, a przy wysokiej prędkości i trudnych warunkach pogodowych (dopiero co wznowiono wyścig) w jego bolid wjechał Adam Fitzgerald.

Lance Stroll prosi o zmiany na torze Spa

Pomimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się uratować kierowcy zespołu MP Motorsport. Do bliskich Holendra napływają kondolencje z całego świata. Szybko zareagowały władze Formuły 1, które za pośrednictwem mediów społecznościowych złożyły wyrazy ubolewania. Na śmierć van’t Hoffa zareagowali także kierowcy „królowej motorsportu”. Lance Stroll, kierowca Aston Martina, zwrócił uwagę na fakt, że cztery lata temu życie na tym samym torze stracił kierowca F2, Anthoine Hubert. Zdaniem Kanadyjczyka potrzebna jest przebudowa słynnego zakrętu Eau Rouge tak, by był bardziej bezpieczny.

– Straciliśmy kierowcę, więc chcę, aby wszyscy o nim pomyśleli i się nad tym zastanowili. Moje myśli są z nim. To, co się stało, złamało mi serce. Myślę, że musimy poświęcić nieco uwagi zakrętowi Eau Rouge na Spa, bo straciliśmy tam dwóch kierowców w ciągu czterech lat. To naprawdę niebezpieczny zakręt i mówimy o tym co roku. Ten zakręt musi się zmienić, bo jest zbyt niebezpieczny – powiedział Stroll w rozmowie z przedstawicielami mediów.

Verstappen i Alonso z apelem do władz

W podobnym tonie wypowiadał się m.in. aktualny mistrz świata. Max Verstappen stwierdził, że trzeba wyciągnąć wnioski z kolejnej tragedii w świecie motorsportu. Z kolei Fernando Alonso stwierdził, że trzeba zastanowić się nad przebudową toru Spa, nawet jeśli zatraci on swój dawny kształt.

Dilano van’t Hoff zmarł w wieku 18 lat. Dwa lata temu był mistrzem hiszpańskiej Formuły 4 i wicemistrzem F4 UAE.

