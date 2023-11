Karambol na starcie GP Brazylii. Wielu kierowców nie ukończyło wyścigu

Zanim wyścig się zaczął, zakończył się dla Charlesa Leclerca. Awaria w bolidzie kierowcy Ferrari przyczyniła się do późniejszego wypadku na "kółku" formującym, przez co wcale nie wziął udziału w Grand Prix.

Karambol na starcie wyścigu

Z kolei po starcie doszło do karambolu. Lider Williamsa – Alexander Albon zderzył się z Kevinem Magnussenem, co spowodowało wywieszenie czerwonych flag, które oznaczają natychmiastowe przerwanie wyścigu. Daniel Ricciardo i Oscar Piastri zostali trafieni oponą z bolidu tajskiego kierowcy. Przerwanie wyścigu pozwoliło drużynom Alpha Tauri i McLarena na naprawy, ale zgodnie z przepisami musieli ruszyć z alei serwisowej.

Po ponownym starcie lider klasyfikacji generalnej i mistrz świata Max Verstappen po raz kolejny mocno ruszył do przodu. Mocno zaatakował go Lando Norris, ale Holender dał radę utrzymać pierwsze miejsce. Ostatecznie kierowca Red Bulla nie oddał zwycięstwa w tym wyścigu. To było jego 17. zwycięstwo w tym sezonie i 52. w karierze.

Na drugim miejscu uplasował się Norris z McLarena, a na najniższym stopni podium uplasował się Fernando Alonso (Aston Martin), który do końca walczył z Sergio Perezem (Red Bull). To była jedna z najbardziej emocjonujących walk podczas Grand Prix Brazylii.

Wielu kierowców nie dojechało na metę

Zajmując piąte miejsceLance Stroll powiększył dorobek Astona Martina w klasyfikacji konstruktorów. Kanadyjczyk wyprzedził jedynego zawodnika Ferrari w tej rywalizacji – Carlosa Sainza, który finiszował tuż za nim. Pierre Gasly dojechał na metę na siódmym miejscu, a Lewis Hamilton, który narzekał na pracę opon zakończył ten wyścig na ósmym miejscu. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Yuki Tsunoda i Esteban Ocon.

Daniel Ricciardo i Oscar Piastri, którzy ucierpieli na starcie dojechali na linię mety jako ostatni. Poza Leclerkiem, Magnussenem i Albonem z wyścigu musiało wycofać się kilku kierowców, w tym George Russell, który musiał zjechać do boksu z powodu problemu z temperaturą oleju. Z kolei Valtteri Bottas i Zhou Guanyu nie ukończyli zmagań z powodu problemów technicznych.

