Kuriozalna historia w F1. Zespół zabierze bolid kierowcy, by dać drugiemu

Po dwóch pierwszych wyścigach sezonu 2024 Formuły 1 można wysnuć wniosek, że status quo zostało zachowane. Max Verstappen z Red Bulla nadal dzieli i rządzi w wyścigach, dysponując najlepszym bolidem. Zespół Williamsa póki co nie ma w dorobku ani jednego „oczka”. Na treningu przed Grand Prix Australii musieli zmierzyć się z nie lada wyzwaniem.

Williams oddaje Albonowi bolid jego kolegi z zespołu

Jeden z kierowców zespołu Taj Alexander Albon potężnie rozbił swój bolid podczas pierwszej sesji treningowej na torze w Melbourne. Zniszczenia okazały się być na tyle mocne, że ekipa mechaników pomimo długich oględzin i starań nie była w stanie naprawić podwozia maszyny. Co więcej, zespół z Grove nie przywiózł ze sobą zapasowego podwozia, co oznaczało, że nie można w ciągu kilku lub kilkunastu godzin doprowadzić bolidu do pełnej sprawności.

W związku z tym szef ekipy stanął przed wielkim dylematem, który rozstrzygnął na niekorzyść drugiego kierowcy Williamsa Logana Sargeanta. Sugerując się większymi szansami na punkty w przypadku Albona niż Amerykanina (Taj jest wyżej w klasyfikacji generalnej) zdecydował się zabrać mu bolid, aby dać go bardziej doświadczonemu koledze z zespołu.

– Podczas gdy Logan nie powinien cierpieć z powodu błędu, którego nie popełnił, każdy wyścig się liczy, gdy w środku stawki jest ciaśniej niż kiedykolwiek, więc podjęliśmy decyzję w oparciu o nasz najlepszy potencjał do zdobycia punktów w ten weekend. Ta decyzja nie została podjęta lekko i nie możemy wystarczająco podziękować Loganowi za jego wdzięczną akceptację, pokazującą jego oddanie zespołowi; jest prawdziwym graczem zespołowym – powiedział Volwes dla oficjalnych mediów teamu Williams.

Logan Sargeant nie wystartuje w GP Australii F1

Sam Sargeant w oficjalnych komunikatach zachowuje spokój. Mówił o najtrudniejszym momencie w karierze, dodając, że cały czas chce pomagać zespołowi.

W ubiegłym roku GP Australii wygrał Max Verstappen, przed Lewisem Hamiltonem i Fernando Alonso.

