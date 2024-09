To jeden z największych transferów w historii F1. Wcale nie dotyczy kierowcy

Sezon Formuły 1 2024 trwa w najlepsze. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, kibice nie są teraz świadkami dominacji Maxa Verstappena. Choć Holender nadal prowadzi ze sporą przewagą nad rywalami, to nie zwyciężył w żadnym z pięciu ostatnich wyścigów. Tylko w dwóch z nich stał na podium. Coraz lepiej radzą sobie za to jego bezpośredni konkurenci – Lando Norris z McLarena i Charles Leclerc z Ferrari.

Wielki transfer w Formule 1

Monakijczyk z włoskiej ekipy w przyszłym sezonie będzie rywalizować wraz z Lewisem Hamiltonem, bohaterem najgłośniejszego transferu w Formule 1 ostatnich lat. Brytyjczyk po wielu sezonach i mistrzostwach pożegna się z Mercedesem. To nie koniec zmian w „królowej motorsportu”. Informacją, która równie mocno zelektryzowała kibiców było odejście Adriana Newey’a z Red Bulla.

Uznawany za najlepszego inżyniera w historii F1 Brytyjczyk zapowiedział odejście na początku 2025 roku. Choć od dłuższego czasu istniały plotki dokąd trafi, to na wtorkowej konferencji prasowej wszystko zostało wyjaśnione. Po odejściu z Red Bulla Newey trafi do Astona Martina.

Newey miał oferty z wielu teamów między innymi Ferrari. Lawrence Stroll właściciel Astona zaoferował mu jednak wynagrodzenie (według doniesień Sky Sports) na poziomie 30 milionów funtów rocznie, co okazało się kwotą zaporową dla rywali. Brytyjczyk będzie miał za zadanie pomóc w przygotowaniu bolidu na sezon 2026, kiedy F1 przejdzie rewolucję związaną z nowymi regulacjami technicznymi. Inżynier ponadto przejął też część udziałów w teamie z Silverstone.

Wielkie osiągnięcia Adriana Newey’a

Adrian Newey rozpoczął pracę w Formule 1 w latach osiemdziesiątych. Współpracował z zespołami March/Leyton House, Williams, McLaren oraz Red Bull. Urodzony w 1958 roku inżynier brał udział w powstaniu 14 mistrzowskich bolidów (13 mistrzostw kierowców i 12 mistrzostw konstruktorów).

