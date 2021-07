Jedna z drużyn biorących udział w Tour de France podejrzana o doping. Trwa śledztwo

Kolarstwo to sport, który regularnie dręczą problemy dotyczące stosowania dopingu przez poszczególnych sportowców. Niewykluczone, że na horyzoncie jest kolejny skandal. 15 lipca BBC poinformowało, że wszczęto śledztwo w sprawie zespołu Bahrain-Victorious, którego zawodnicy są podejrzewani o posiadanie zakazanych substancji.

Przeszukano hotel i autokar

W efekcie w nocy ze środy na czwartek (14 na 15 lipca) doszło do przeszukania hotelu, w którym mieszkali kolarze wyżej wspomnianej drużyny. Sprawdzano również jej autokar. Cała ta historia ma swoje źródło w informacji, jaką do Agencji Reutera przesłał członek innego zespołu, który podejrzewał rywali o złamanie antydopingowego kodeksu. Osoba ta pragnęła jednak zachować anonimowość.

– Potwierdzam, policja nas odwiedziła, ale to nic szczególnego. Poproszono nas o przedstawienie różnych danych dotyczących treningów kolarzy. Sprawdzili też autokar i to by było na tyle – powiedział Milan Erzen, szef teamu Bahrain Victorious, na łamach cyclingnews.com.

Sprawą dopingu w Bahrain-Victorious zajmuje się prokuratura w Marsylii

Prokuratura w Marsylii poinformowała, że śledztwo dotyczy „możliwości nabycia, transportu, posiadania, importu substancji zabronionej lub zastosowania jej przez sportowca w niedozwolony sposób bez uzasadnienia medycznego” – czytamy na bbc.com.

Drużyna Bahrain-Victorious do tej pory przyzwoicie radziła sobie w Tour de France, mimo że w ostatnim czasie spadła w klasyfikacji generalnej. Pello Bilbao, należący do zespołu, zajmuje obecnie dziesiąte miejsce. Z kolei Matej Mohorić i Dylan Teuns zwyciężali odpowiednio w siódmym i ósmym etapie wyścigu.

Czytaj też:

Co z udziałem Novaka Djokovicia w igrzyskach olimpijskich? Serb podjął już decyzję