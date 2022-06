Groźny incydent w trakcie wyścigu. Po przekroczeniu mety staranował żonę, ta trafiła do szpitala

Jak donosi The Sun, do zdarzenia doszło podczas trzeciego etapu Vuelta a Colombia. Rywalizacja kończyła się typowo sprinterskim finiszem, a najszybszy okazał się Luis Carlos Chia, który zachował najwięcej sił na ostatnie metry przed metą. Kolarz po ukończeniu etapu uniósł ręce w geście triumfu, po czym rozpędzony wjechał w stojącą w pobliżu kobietę.

Groźny incydent na mecie Vuelta a Colombia

Wprawdzie komentatorzy telewizyjni od razu spostrzegli, że doszło do kolizji, ale dopiero po pewnym czasie okazało się, że poszkodowaną jest żona zawodnika, Claudia Rondancio. Na nagraniach krążących w sieci widać, że kobieta po zderzeniu z rowerem przez pewien czas leżała bez ruchu. Z doniesień The Sun wynika, że żona kolarza została przewieziona do szpitala, gdzie założono jej kilka szwów na rozciętej głowie oraz zlecono obserwację medyczną.

W rozmowie z lokalnymi mediami Luis przekonywał, że widząc żonę stojącą na środku trasy, chciał zahamować, ale jego rower „nie zareagował”. – Wjechałem w moją żonę, ale równie dobrze to mogła być inna osoba – stwierdził. – Wiedziała, że będzie to finisz sprinterski, więc nie rozumiem, dlaczego nie zeszła z drogi – dodał. Zachowanie Rondancio dziwi tym bardziej że kobieta również uprawia kolarstwo. Co więcej, zajmuje się fotografią sportową i regularnie jeździ na wyścigi, gdzie robi zdjęcia swojemu mężowi.

Do niefrasobliwego zachowania kobiety odniósł się kolumbijski kolarz Egan Bernal, który ma na swoim koncie triumfy w Tour de France i Giro d'Italia. „Rowerzyści dosłownie ryzykują życiem, aby zrobić show, ale bezpieczeństwo każdego z nich musi być zapewnione” – ocenił utytułowany zawodnik.

