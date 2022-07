Michał Kwiatkowki nie wystartuje w Tour de Pologne. Znamy powód podjętej w ostatniej chwili decyzji

To już pewne, że Michał Kwiatkowski nie wystąpi w tegorocznej edycji Tour de Pologne. Kolarz co prawda nie ogłosił swojej decyzji oficjalnie, aczkolwiek jego drużyna miała przekazać swoją decyzję organizatorom wyścigu. Potwierdził to też Czesław Lang.

Już niebawem, w sobotę 30 lipca, rozpocznie się kolejna edycja Tour de Pologne. Największą gwiazdą z naszego kraju, która miała wystartować w tych prestiżowych zawodach, jest Michał Kwiatkowski. Niestety jednak kibice nie będą mogli zobaczyć go w akcji. W ostatniej chwili bowiem sportowiec został wycofany z udziału w wyścigu, o czym dowiedzieliśmy się za sprawą artykułu opublikowanego na portalu sport.pl. Michał Kwiatkowski nie pojedzie w Tour de Pologne Polak planował powrót do jazdy jako jeden z liderów grupy INEOS Grenadiers i wystartować pierwszy raz od kontuzji, której doznał na początku czerwca w Criterium du Dauphine. Sztab drużyny Kwiatkowskiego ostatecznie przekazał organizatorom, iż ten nie czuje się jeszcze na sile, by wziąć udział w Tour de Pologne, ponieważ wciąż nie doszedł do pełnej dyspozycji fizycznej po wspomnianym urazie. Już wcześniej nasz rodak ominął również Tour de France. Stało się tak właśnie ze względu na problemy z mięśniem, o czym informował w swoich mediach społecznościowych. „Potrzebuję kilku tygodni rehabilitacji i treningu, aby wrócić do zdrowia” – pisał wówczas. Wtedy wydawało się, że Kwiatkowski zdąży dojść do siebie przed Tour de Pologne. Ostatecznie jednak 32-letni zawodnik nie wystartuje w wyścigu. Czesław Lang o wycofaniu Michała Kwiatkowskiego z Tour de Pologne Informacje te poniekąd potwierdził również Czesław Lang. Legenda polskiego kolarstwa i jednocześnie dyrektor Tour de Pologne powiedział w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”, iż nazwisko Kwiatkowskiego zniknęło z listy startowej. – To znaczy, że jednak nie pojedzie. Wiem, że walczył z czasem po kontuzji, ale zdrowie jest najważniejsze – wyjaśnił. Czytaj też:

Skandal w meczu z udziałem ukraińskiej drużyny. UEFA znalazła się pod dużą presją