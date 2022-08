Tour de Pologne 2022. Norweg został liderem klasyfikacji generalnej dzięki Polakowi

Drugi etap 79. Tour de Pologne w całości odbył się na Lubelszczyźnie. Kolarze mieli do pokonania 205,6 kilometra z Chełma. Zawodnicy na linię mety wjechali w Zamościu, gdzie musieli pokonać blisko 9. kilometrową rundę wokół „perły renesansu”.

Patryk Stosz: Oddałem Norwegowi ostatnią premię

W 2. etapie 79. Tour de Pologne finiszował peleton, ale jako pierwszy linię mety przekroczył Gerben Thijssen (Intermarche – Wanty – Gobert Matériaux), drugi był Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), jako trzeci dojechał Jonathan Milan (Bahrain Victorious). Tuż za nimi finiszował Olav Kooij (Jumbo-Visma).

Pomimo że Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team) nie dojechał w czołówce, to dzięki zgarnianiu premii w trakcie dwóch pierwszych dni rywalizacji, to on został nowym liderem wyścigu z czasem 10:05.12. Po wyścigu Patryk Stosz przyznał, że Norweg miał do niego nietypową prośbę. – Oddałem Norwegowi ostatnią premię, bo bardzo mnie namawiał. Mówił, że ma szansę zostać liderem wyścigu. I tak się stało – powiedział kolarz, cytowany przez TVP Sport.

Patryk Stosz: Ja mam koszulkę, niech on też ma

Kolarz reprezentacji Polski ukończył 2. etap sześć i pół minuty za peletonem. Po zgarnięciu Premii Lotnej LOTTO w Hrubieszowie Stosz zachował Granatową koszulkę w klasyfikacji najaktywniejszych. Wiceliderem klasyfikacji górskiej jest inny reprezentant Polski – Piotr Brożyna, który w tym etapie wygrał drugą premię górską.

Przed ostatnią premią Abrahamsen podjechał do mnie i poprosił, żebym mu dał wygrać, bo jak wygra, to zostanie liderem. No to mu pomogłem, co mi szkodzi. Ja mam koszulkę, niech on też ma - zacytował kolarza dziennikarz TVP Sport.

