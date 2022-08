Za nami szósty etap Tour de Pologne. Emocjonująca walka o zwycięstwo w „czasówce”

W 6. etapie 79. Tour de Pologne kolarze, którzy rywalizowali na trasie Szaflary – Stacja Narciarska Rusiński, mieli do przejechania 15,4 km. Ten etap to jazda na czas i ma istotny wpływ na końcową klasyfikację. Trasa jest krótka, lecz wymagająca, w większości prowadziła pod górę, a do pokonania zawodnicy mieli 342 metry przewyższenia.

Trasa 6. etapu Tour de Pologne:

Tour de Pologne 2022. Emocjonująca walka o pierwsze miejsce

Kolarze w tym etapie wyścigu startowali w odwróconej kolejności co do miejsc zajmowanych w klasyfikacji generalnej, tzn. lider wyścigu wystartował jako ostatni. Jako pierwszy na trasie pojawił się reprezentant Polski Patryk Stosz, który osiągnął czas 20:21, a jako ostatni na szosie zameldował się Sergio Higuita, który przed rozpoczęciem tej części wyścigu miał cztery sekundy przewagi nad Pello Bilbao, sześć nad Quintenem Hermansem i dziesięć nad zawodnikami sklasyfikowanymi od czwartego do dwunastego miejsca.

Przez dłuższą część wyścigu prowadził Amerykanin Magnus Sheffield, który osiągnął czas 17:47. Polski kolarz Tomasz Marczyński skomentował występ Amerykanina w tym etapie. – Fenomenalny występ, zaskoczył chyba wszystkich – powiedział na antenie TVP Sport. Jednak tego zwycięstwa do końca nie utrzymał i triumfował Holender Thymen Arensman z czasem 17:40. Jako trzeci na linii mety zameldował się Ethan Hayter z niespełna 9-sekundową stratą do lidera.

Po 6. etapie nowym liderem Tour de Pologne został Brytyjczyk Ethan Hayter. Na 2. miejscu klasyfikacji generalnej zameldował się Thymen Arensman, zwycięzca dzisiejszego etapu, a na trzecim miejscu uplasował się Pello Bilbao.

Kraksy na Tour de Pologne

Tour de Pologne 2022 upływa pod znakiem wielu kraks i kiedy wydawało się, że w 6. etapie nie dojdzie do żadnej, to kilometr przed metą upadek zaliczył Jordi Meeus.

twitter

W 5. etapie Tour de Pologne finiszował peleton, w którym zabrało wielu czołowych zawodników, bowiem około 700 – 800 metrów przed metą doszło do trzech kraks. W efekcie wyścig ten wygrał Niemiec Phil Bauhaus, drugi był Arnaud Demare a trzeci zaś Nikias Arndt.

Czytaj też:

Michał Kwiatkowki nie wystartuje w Tour de Pologne. Znamy powód podjętej w ostatniej chwili decyzji