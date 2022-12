Były reprezentant polskiego klubu śmiertelnie potrącony. Sprawca został ustalony

Davide Rebellin przez wielu kolegów nazywany był „dziadkiem”, ponieważ słynął ze swojej długowieczności. Do 51 roku życia był aktywnym kolarzem. Przez całe życie marzył o wywalczeniu mistrzostwa kraju, co motywowało go do kontynuowania kariery kolarskiej i dalszych treningów. Razem z końcem sezonu 2022 zdecydował ostatecznie o zerwaniu z profesjonalnym uprawianiem sportu, jednak nie miał zamiaru zaprzestać aktywności sportowej. 30 listopada został śmiertelnie potrącony przez ciężarówkę.

Davide Rebellin nie żyje. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia

Jak podają włoskie media, Davide Rebellin zginął w wypadku drogowym, a domniemanym sprawcą miał być kierowca ciężarówki. Osoba kierująca pojazdem miała nie zatrzymać się w celu udzielenia pomocy potrąconemu rowerzyście i uciec z miejsca zdarzenia.

Po przybyciu na miejsce służb ratunkowych 51-letni kolarz już nie żył. Davide Rebellin był profesjonalnym zawodnikiem od 1992 roku. Rok wcześniej udało mu się wywalczyć srebro w mistrzostwach świata amatorów. Triumfowal na trasie Liege – Bastogne – Liege i Amstel Gold Race, a w latach 2013 – 2016 byt zawodnikiem polskiej grupy CCC Polsat Polkowice.

Organy ścigania ustaliły tożsamość sprawcy wypadku

W piątkowy wieczór włoska policja i prokuratura wydały oświadczenie, że sprawca wypadku został ustalony z imienia i nazwiska. To 62-letni obywatel Niemiec, który pracuje w firmie spedycyjnej z Północnej Nadrenii-Westfalii, jednak nie udało go się jeszcze zatrzymać.

Funkcjonariusze informują, że jego poszukiwania trwają. Natomiast włoski portal informacyjny „ANSA” zawiadomił, iż mężczyzna był świadom popełnionego czynu. Co więcej, świadkowie naoczni mieli zeznać, że mężczyzna wyszedł z ciężarówki, a gdy zobaczył ofiarę i zniszczony rower, uciekł. Pobliski monitoring miał nagrać całe zdarzenie.

Czytaj też:

Nie żyje 111-krotny reprezentant Polski w siatkówce. PZPS wydał oświadczenieCzytaj też:

Igor Sypniewski nie żyje. Były reprezentant Polski miał 47 lat