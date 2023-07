Ależ wpadka TVP Sport podczas Tour de Pologne! Kibice przygotowali to specjalnie

Poniedziałek był wyjątkowo udany dla polskich kibiców kolarstwa. Na mecie III etapu Tour de Pologne z metą w Dusznikach-Zdroju najszybszy okazał się Rafał Majka. Polak blisko sukcesu był również dzień wcześniej, ale ostatecznie został dogoniony przez peleton i musiał zadowolić się dziesiątym miejscem. Ale na II etapie stało się też coś, czego z pewnością nie spodziewano się podczas transmisji telewizyjnej…

Obraźliwe hasła pod adresem PiS na antenie TVP Sport

Podczas drugiego etapu Tour de Pologne zauważono napisy, które znalazły się na asfalcie trasy przemierzanej przez uczestników wyścigu. To akurat nic nowego, właściwie w każdym miejscu świata, gdzie pojawi się rywalizacja najlepszych zawodników na „dwóch kółkach”, można znaleźć jakiś przekaz, który jest widoczny w trakcie transmisji TV.

Problem jednak w tym, że akurat w przypadku TdP 2023 pojawił się pewien wymowny napis, najwyraźniej specjalnie przygotowany przez kibiców. „J***ć PiS” – tak brzmiało kilka umieszczonych obok siebie haseł.

Z pewnością realizator transmisji nie mógł przewidywać, że akurat podczas sportowej rywalizacji dojdzie do takiego typowo politycznego obrazka. A hasło, które widniało na trasie, cóż, w wymownej formie, błyskawicznie trafiło do internetu. W mediach społecznościowych pojawiło się kilka wrzutek ze zdjęciem, pokazującym moment transmisji, kiedy obraźliwe dla rządzących hasła znalazły się na… asfalcie i ekranie.

Mocni Polacy podczas Tour de Pologne 2023

Wracając do sportowej rywalizacji, ta będzie trwała do 4 sierpnia. Ostatnim etapem walki podczas TdP 2023 będzie etap z Zabrza do Krakowa. A już jutro, tj. 1 sierpnia rywalizacja przeniesie się na odcinek ze Strzelina do Opola. Kolarze będą mieli do pokonania prawie 199 kilometrów z Dolnego Śląska na Opolszczyznę.

Zwycięstwo Rafała Majki to nie jedyny pozytywny akcent w przypadku polskiego kolarstwa na trasie TdP 2023. W niedzielę trzeci na mecie był Michał Kwiatkowski. W klasyfikacji najaktywniejszych wyścigu prowadzi za to Patryk Stosz.

