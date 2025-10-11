Rafał Majka na ustach całego świata. Polak pożegnany jak wielki mistrz

O tym, że Rafał Majka kończy zawodową karierę, wiadomo było już od pewnego czasu. Polak przekonywał, że to jego ostatni sezon ścigania. Jeden z najwybitniejszych kolarzy szosowych ostatnich lat, jeżdżący dla zespołu UAE Team Emirates, raz jeszcze pokazał wielką klasę. Trudno się dziwić, że jego pracodawcy do samego końca przekonywali, że Majka powinien jeszcze przynajmniej jeden sezon należeć do światowej czołówki.

Rafał Majka pożegnał się z kolarstwem. Piękne gesty Tadeja Pogaczara

Polski kolarz we wrześniu b.r. skończył 36 lat. Majka, oprócz sukcesów klubowych, jest również medalistą olimpijskim. W 2016 roku podczas igrzysk w Rio de Janeiro zdobył brązowy medal podczas wyścigu ze startu wspólnego.

Co do indywidualnych osiągnięć, Majka m.in. jako pierwszy polski kolarz w historii zwyciężył w klasyfikacji górskiej Tour de France (2014). Polak błyszczał jednak również w trakcie innych klasyków. Hiszpańska Vuelta a Espana? Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej w 2015 roku.

Majka zwyciężył również w Tour de Pologne, wygrywając klasyfikację generalną w 2014 roku. Dodatkowo podczas włoskiego Giro d’Italia polski specjalista od górskiego ścigania, zdobył 5. miejsce w 2016 roku.

Co do pożegnania w sobotę 11 października 2025 roku (warto zapamiętać tę datę!), Majka został potraktowany przez innych kolarzy, jak prawdziwy, wielki mistrz. Przepiękny szpaler już na początku, a później tak właściwie co chwile kolejne, ważne akcenty związane z polskim kolarzem.

Łącznie z kibicami, którzy wyposażeni w biało-czerwone flagi, po prostu nie zawiedli, bardzo mocno dopingując swojego idola.

Podobnie zresztą było w przypadku Tadeja Pogaczara. Słoweniec, który sięgnął po raz piąty z rzędu po zwycięstwo w Lombardii, raz jeszcze mógł skorzystać z wielkiego wsparcia ze strony Majki, atakując po pracy wykonanej przez swojego polskiego przyjaciela – jak podkreśla najlepszy obecnie kolarz świata.

A Majka? W swoim stylu wykonał pracę, ciężką, wymagającą, ale dającą zespołowy sukces. „Zgred”, jak mawiają na Polaka – oczywiście w pozytywnym kontekście – do końca zachował wielką, sportową klasę.

Odchodząc na własnych warunkach, co również niezwykle istotne. Doceniony przez wszystkich, zdających sobie sprawę, że to już koniec. Choć zapewne Polak nadal będzie blisko kolarstwa, choć już w zupełnie innej roli.

