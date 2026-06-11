Legenda polskiego sportu nie żyje. Jego wynikami emocjonował się cały kraj

Jan Brzeźny był jedną ze sław polskiego kolarstwa, a jego największe sukcesy przypadały na przełom lat 70. i 80. XX wieku. Wychowanek dolnośląskiego LZS Huraganu Dzierżoniów, najbardziej znany był jednak z czasów jazdy dla Dolmelu Wrocław.

Wielokrotnie jazda Brzeźnego i rywalizacja w szczególności z Ryszardem Szurkowskim, porywała tłumy kibiców kolarstwa. Ten pierwszy do najgłośniejszych triumfów może zaliczyć zwycięstwa w Tour de Pologne (edycje 1978 i 1981), był też olimpijczykiem na igrzyskach w Montrealu (1976).

Jan Brzeźny nie żyje! Ogromna strata dla polskiego sportu

Poruszający tekst pojawił się na oficjalnej stronie Polskiego Związku Kolarskiego. Zostały też tam dokładnie wymienione wszystkie sukcesy, jakie w swojej karierze osiągnął Brzeźny. Lista jest naprawdę długa.

Wybitny szosowiec, 8-krotny mistrz Polski: szosa ind. (1976, 1981), wyścig górski (1976), dwójki (1981), szosa druż. (1972, 1973, 1975, 1976), 4-krotny wicemistrz: szosa ind. (1978), wyścig górski (1977), szosa druż. (1980, 1981) i 6-krotny brązowy medalista MP: szosa ind. (1980), wyścig górski (1978), dwójki (1973), szosa druż. (1974, 1977, 1978).

2-krotny triumfator Tour de Pologne (1978, 1981); w innych latach: 1972 – 7., 1976 – 2., 1980 – 9.

4-krotny uczestnik Wyścigu Pokoju: 1974 – 14., 1975 – 11., 1977 – 16., 1980 – 10. i MŚ: szosa ind. 1974 Montreal – 37., 1977 San Cristobal – 28., 1978 Nurburgring – 54., 1981 Praga – 36.

Jego ważniejsze sukcesy w wyścigach zagranicznych to: Tour de Vaucluse 1974 – 1., Tour de L’ Avenir 1974 – 6., Circiuit de la Sarthe 1975 – 2., 1977 – 3., Tour du Loir et Cher 1975 – 1., Dookoła Anglii: 1976 – 4., 1978 – 1., 1981 – 5., Dookoła Dolnej Saksonii 1978 – 2., Dookoła Słowacji 1979 – 2., Alcantara Meksyk 1979 – 4.

Mistrz Sportu odznaczony m.in. srebrnym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe.

Rodzinie, najbliższym, kolegom i przyjaciołom Jana Brzeźnego – nie tylko tym z peletonu – składam najszczersze wyrazy współczucia i otuchy.

Żegnaj przyjacielu! Byłeś wybitnym kolarzem!

Tekst podpisany jest przez prezesa PZK Marka Leśniewskiego.

Prywatnie Jan Brzeźny był wujkiem Pauliny Brzeźnej-Bentkowskiej i Moniki Brzeźnej. W 2010 roku Brzeźny został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Legendarny przed laty kolarz zmarł w czwartek (tj. 11 czerwca), po długiej chorobie, w wieku 75 lat.

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