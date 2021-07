Koniec marzeń Polaków o igrzyskach olimpijskich. Koszykarze nie pojadą do Tokio

3 lipca reprezentacja Polski w koszykówce zmierzyła się w fazie play-off z Litwą. Stawką było przejście do finałowego etapu i zakwalifikowanie się do igrzysk olimpijskich. Niestety dla Biało-Czerwonych to koniec marzeń o imprezie sportowej w Tokio.