Gortat zdradził, jakimi kobietami gardzi, a których nienawidzi. Internautki oburzone

Marcin Gortat na co dzień stroni od opowiadania o swoim życiu prywatnym, ale ostatnio zrobił wyjątek. W rozmowie z Żurnalistą, który jest anonimowym twórcą podcastów, przyznał, że „miał eskapady z kobietami”, ale obecnie jest szczęśliwy w związku małżeńskim z Żanetą Stanisławską.

Gortat o kobietach, którymi gardzi

Były koszykarz podzielił się także swoją refleksją na temat niektórych przedstawicielek płci pięknej. – Gardzę kobietami, które uważają, że są kimś, a nie są tymi osobami, za które się podają. Nienawidzę kobiet, które zaczynają dzień od tego, że rano odpalają Instagram i wstawiają pierwszy post, zanim pójdą do ubikacji – podkreślił.

Na tym nie koniec, ponieważ Gortat gardzi także kobietami, „których życie opiera się na tym, żeby sprzedać post za trzy tysiące złotych” . – Nie cierpię takich osób, które sprzedają wszystko ze swojego życia. Nie trawię takich osób, które nie mają podstawowych wartości życiowych, sprzedają wszystko ze swojego życia codziennie, wystawiając swoją prywatność w mediach – dodawał.

Internautki reagują, Gortat odpowiada

Wprawdzie emerytowany sportowiec nie udostępnił na Instagramie fragmentu swojego wywiadu, ale i tak pod jego najnowszym postem rozgorzała dyskusja na temat słów Gortata. Wiele komentarzy można odnaleźć pod zdjęciem koszykarza z Łukaszem Fabiańskim. „I ty chcesz jeszcze więcej warsztatów dla dzieci organizować? Oprócz sportu też będziesz ich tymi seksistowskimi patriarchalnymi bredniami karmił?” – dopytywała jedna z internautek.

Kolejna komentująca przekonywała, że to kobiety gardzą Gortatem. „Po co pan tak piep**** w tym wywiadzie, wystarczyło powiedzieć: nienawidzę kobiet i tyle. Po co się tak rozprawiać, szkoda czasu” – napisała inna, a ten wpis postanowił zareagować sam zainteresowany. „Lol… Kiedy my bez was żyć nie możemy” – stwierdził Gortat.

