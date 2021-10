Burza w NBA w sprawie szczepionek. Klarowne stanowisko Michaela Jordana

Od dłuższego czasu w Stanach Zjednoczonych, w świecie koszykówki, trwa ostry spór dotyczący kwestii szczepień na COVID-19. NBA wprowadziło bowiem regułę, która oburzyła gwiazdy basketu. Zbuntowanym zawodnikom odpowiedział Michael Jordan.

NBA kontra antyszczepionkowcy. Surowa decyzja ligi

Wszystko zaczęło się od decyzji, którą przekazał niejaki Mike Bass, wiceprezes do spraw komunikacji NBA. Poinformował on, że organizatorzy rozgrywek nie zamierzają robić żadnych wyjątków w temacie szczepień przeciw koronawirusowi. O co chodziło? – Każdy gracz, który nie będzie przestrzegał utworzonych przepisów, nie otrzyma wynagrodzenia za mecze, które opuści. Nie będzie on kwalifikowany jako zawodnik kontuzjowany – przyznał działacz na łamach ESPN.

NBA podjęło taką decyzję, chcąc w ten sposób skłonić sceptycznych wobec szczepień koszykarzy, aby ci jednak poddali się temu „zabiegowi”. Wielu sportowców głosiło bowiem radykalne, antyszczepionkowe poglądy. W tym gronie był na przykład Jonathan Isaac z drużyny Orlando Magic. Skrzydłowy dowodził, że od ponownego zakażenia wirusem ochroni go naturalna odporność, którą nabył dzięki wcześniejszemu przebyciu choroby.

Podobne podejście prezentuje Kyrie Irving. Ten nie ugina się względem szczepienia nawet pod groźbą utraty fortuny. Mówi się bowiem, że kontrakt gwiazdora – na mocy którego zarabia około 35 milionów dolarów rocznie – może zostać rozwiązany. Brooklyn Nets ogłosili, że nie dopuszczą Irvinga do gry, dopóki nie zmieni zdania.

Michael Jordan stanął po stronie NBA

Legenda koszykówki, Michael Jordan, również zabrał głos w tej sprawie i zdecydowanie opowiedział się po stronie władz NBA. – Całkowicie zgadzam się ligą w tej kwestii. Bardzo wierzę w naukę. Mam nadzieję, że wszyscy będą przestrzegać ustalonych zasad – wyznał w rozmowie przeprowadzonej na antenie NBC. Według wyliczeń, do tej pory zaszczepiło się około 95 proc. zawodników występujących w najsłynniejszej lidze koszykarskiej.

