Kiedy draft 2022 w NBA? Polak Jeremy Sochan stoi przed wielką szansą

Jeremy Sochan już praktycznie może pakować walizki do gry w NBA. Syn Amerykanina i Polki, który występuje w Biało-Czerwonej reprezentacji, ostatni rok spędził w zespole Baylor Bears w lidze akademickiej USA. Jeden sezon wystarczył, by przekonać kluby z NBA do postawienia na niego.

Na czym polega draft NBA?

W drafcie NBA biorą udział wszystkie drużyny walczące w najwyższej amerykańskiej lidze koszykarskiej. W wydarzeniu kluby wybierają z wcześniej zgłoszonych (najczęściej sześćdziesięciu) 19-letnich rocznikowo zawodników ligi NCAA lub najwcześniej 22-letnich zawodników z lig zagranicznych. W tym roku do draftu zgłoszono 58 młodych koszykarzy, ponieważ Chicago Bulls oraz Miami Heat dostali kary. O kolejności wybierania zawodników decyduje tzw. loteria draftu, której głównymi beneficjentami byli Orlando Magic, Oklahoma City Thunder oraz Houston Rockets.

Eksperci przewidują, że Jeremy Sochan zostanie wybrany już w pierwszej rundzie draftu, co oznacza, że będzie miał zagwarantowany kontrakt w NBA. Polak dostał nawet zaproszenie do tzw. "green roomu", gdzie siedzieć będą najbardziej obiecujący zawodnicy tegorocznego draftu.

NBA. O której draft 2022? Z którym numerem zostanie wybrany Sochan?

Draft NBA odbędzie się w nocy z czwartku na piątek w hali Barclays Center w Nowym Jorku. Wydarzenie rozpocznie się dokładnie o godzinie 2:00 czasu polskiego.

Czytaj też:

Brazylijczycy pod wrażeniem polskich siatkarzy. Dziennikarz wyróżnił kilku zawodników