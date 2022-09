Polacy pokonali Słowenię i zagrają w półfinale EuroBasketu 2022. Kiedy i o której godzinie kadra gra kolejny mecz?

Polscy koszykarze udział w tegorocznych rozpoczęli w najlepszy możliwy sposób, bo od pewnej wygranej z Czechami. Następnie Biało-Czerwoni wysoko ulegli Finom, za co zrehabilitowali się już w spotkaniu z Izraelem (85:76). Podopieczni Igora Milicicia w fazie grupowej pokonali jeszcze Holendrów i dużą różnicą punktów polegli w starciu z Serbami, co ostatecznie dało im trzecie miejsce i pewny awans do 1/8 finału.

EuroBasket 2022. Polacy w półfinale

Na inaugurację fazy pucharowej Polacy pokonali Ukrainę (94:86), dzięki czemu po raz pierwszy od 25 lat awansowali do ćwierćfinału mistrzostw Europy. Zespół prowadzony przez Milicicia nie spoczął jednak na laurach i w kolejnej rundzie sprawił dużą niespodziankę, pokonując Słowenię.

Spotkanie z obrońcami tytułu obfitowało w emocje, a losy awansu ważyły się do końcowych minut. Pierwsze dwie kwarty przebiegały pod dyktando Biało-Czerwonych, którzy wypracowali aż 19 punktów przewagi. Trzecia kwarta była z kolei popisem wciąż aktualnych mistrzów Europy oraz bardzo słabym okresem gry Polaków, którzy zdobyli zaledwie sześć punktów. Podopieczni Milicicia w ostatniej, kluczowej kwarcie zdołali jednak utrzymać prowadzenie i wygrali 90:87, meldując się w półfinale rozgrywek.

Kiedy Polska gra półfinał EuroBasketu 2022?

Półfinały tegorocznych mistrzostw Europy zostaną rozegrane w piątek 16 września. Polacy zagrają z Francuzami, a ich mecz zaplanowano na godz. 17:15. Kilka godzin później na parkiet wybiegną Niemcy i Hiszpanie, którzy powalczą o drugie miejsce w finale turnieju.

Czytaj też:

Trener Polaków nie gryzł się w język. Wypowiedź Igora Milicicia po ćwierćfinale EuroBasketu przejdzie do historii