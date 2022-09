Po awansie zawodnik zalał się łzami. Wzruszające wyznanie reprezentanta Polski

Nasi reprezentanci na EuroBaskecie piszą nowy rozdział w historii polskiej koszykówki. W ćwierćfinale odprawili z kwitkiem obrońcę tytułu, Słowenię 90:86. W starciu o finał zagrają z Francją, która po dogrywce wygrała 93:85 z Włochami. Tym samym, po raz pierwszy od 51 lat zagramy o medale mistrzostw Europy.

Polska – Słowenia. Polak po meczu zalał się łzami

Tuż po meczu nasi reprezentanci wpadli w euforię. Pozytywne emocje udzieliły się również Aleksandrowi Balcerowskiemu. Środkowy reprezentacji Polski nie krył wzruszenia i w pomeczowej rozmowie z TVP Sport powiedział masę ciepłych słów w kierunku gwiazdy naszej kadry, Mateusza Ponitki. – Chciałbym podziękować naszemu kapitanowi Mateuszowi Ponitce, bez którego, wydaje mi się, nie byłoby mnie tutaj, gdzie teraz jestem. To dzięki niemu tak naprawdę wziąłem się za siebie, zacząłem pracować i on dał mi z powrotem pewność siebie. Po długich miesiącach, gdzie ja naprawdę myślałem, że już się do niczego nie nadaję, on przyszedł w najtrudniejszych momentach, dał mi siłę i tylko mogę mu za to podziękować – powiedział nasz reprezentant.

Balcerowski spotkanie kończył na ławce, ponieważ z pięcioma faulami został wykluczony. Po końcowej syrenie mierzący 219 cm Polak rozpłakał się i pobiegł do kolegów. – Wydaje mi się, że każdy z nas, gdy patrzył w lustro, powiedział sobie, czego oczekuje od niego drużyna. Każdy zna swoją rolę. Gramy jak drużyna, a to najważniejsze. Wychodzimy i gramy z sercem, nie patrząc na to, kto jest przed nami – powiedział.

W półfinale nasi koszykarze zmierzą się z Francuzami, którzy na naszym kontynencie są uważani za potęgę. Na ostatnich igrzyskach zajęli drugie miejsce, na MŚ 2019 zdobyli brązowy medal. Trójkolorowi w środowym ćwierćfinale ograli po dogrywce ekipę z Włoch 93:85.

