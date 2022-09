EuroBasket 2022. Polska gra z Francją o finał. O której godzinie i gdzie transmisja TV i online?

Polacy w ćwierćfinale rozegrali zwycięskie starcie z reprezentacją Słowenii, która pięć lat temu triumfowała w europejskim czempionacie. Teraz Biało-Czerwoni spotkają się z Francją. Trójkolorowi w ostatnich wielkich imprezach nie schodzili z podium. Na igrzyskach olimpijskich zdobyli srebrny medal, z kolei z mistrzostw świata w 2019 wyjechali w brązowym medalem.

Polska – Francja. Gdzie oglądać? Transmisja TV i online

Polacy nie będą faworytami piątkowego starcia. Tak samo jak nie byli w meczu ze Słowenią, czy w 1/8 finału z Ukrainą. Droga naszej reprezentacji do półfinału Eurobasketu 2022 nie należała do najłatwiejszych. W grupie D podopieczni Igora Milicica przegrali bowiem wysoko z Finlandią i Serbią, ale ogrywali Czechy, Izrael i Holandię. Do fazy pucharowej awansowaliśmy z trzeciego miejsca.

Nasi półfinałowi rywale w fazie grupowej także odnieśli dwie porażki z Niemcami i Słowenią. Z grupy wyszli tak jak Polacy, z trzeciego miejsca. W 1/8 finału pokonali reprezentację Turcji, a w ćwierćfinale ekipę Włoch.

EuroBasket. Polska – Francja. Transmisja TV i online

Gra o medale rozpocznie się w piątek 16 września. Polska i Francja zmierzą się w pierwszym półfinale, który rozpocznie się o godzinie 17:15. Drugi półfinał Niemcy-Hiszpania zaplanowany jest na 20:30.

Półfinał z udziałem Polski odbędzie w tej samej hali, w której Biało-Czerwoni pokonali Słoweńców, w Mercedes Benz Arena w Berlinie. Transmisję TV będzie można śledzić w TVP SPORT oraz w TVP 1. Online mecz będzie można obejrzeć w serwisie tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP SPORT.

Czytaj też:

Polska w półfinale EuroBasketu! Biało-Czerwoni zatrzymali obrońców tytułu