Mateusz Ponitka odpowiedział na słowa Luki Doncicia. Chodzi o grę w NBA

Reprezentacja Polski przebojem wdarła się do półfinału tegorocznej edycji EuroBasketu. Biało-Czerwoni pokonali w ćwierćfinale tego turnieju pokonali broniącą tego tytułu Słowenię 90:87 (29:26, 29:13, 6:24, 26:24). O finał mistrzostw Europy w Koszykówce reprezentacja Polski zagra z Francją.

Mecz Polska – Słowenia. Świetny mecz Mateusza Ponitki

Najlepszym zawodnikiem tego spotkania był kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka, który zdążył zapisać się w historii tego czempionatu, bo jako trzeci koszykarz w historii tego turnieju zanotował „triple double”.

Kapitan reprezentacji Polski w meczu ze Słowenią zdobył 26 punktów, 16 zbiórek, 10 asyst i trzy przechwyty. Ponadto został wybrany MVP tego meczu.

Luka Doncić: Ponitka nadaje się do NBA

Po tym meczu gwiazdor NBA Luka Doncić skomentował grę naszego kapitana. Zdaniem reprezentanta Słowenii, Ponitka rozegrał świetny mecz, ale to żadna niespodzianka. – Grałem przeciwko niemu kilka razy. To prawdziwy lider – przyznał.

Prawdopodobnie to typ koszykarza, który nadaje się do NBA. Jednak nie jestem menedżerem, tylko zawodnikiem – podkreślił Luka Doncić.

Odpowiedź Ponitki na słowa Doncicia: To „za wysoko” dla mnie

Kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka odniósł się do tych słów słoweńskiego gwiazdora. Koszykarz stwierdził, że też nie jest menedżerem, ale jego zdaniem NBA to obecnie „za wysoko” dla niego. – Chcę się cieszyć koszykówką. Jestem tam gdzie jestem. Liga Mistrzów i liga włoska to moje kolejne wyzwania – dodał.

Mateusz Ponitka w marcu rozwiązał kontrakt z Zenitem Sankt Petersburg i dołączył do Pallacanestro Reggiana.

