Polacy zagrają o brązowy medal. Kiedy i o której godzinie kadra gra kolejny mecz w tegorocznej edycji EuroBasketu

W fazie grupowej tegorocznej edycji EuroBasketu Biało-Czerwoni mierzyli się z Serbią, Finlandią, Czechami, Izraelem i Holandią. Nasi koszykarze ostatecznie zajęli trzecie miejsce w grupie D, które pozwoliło im awansować do 1/8 finału. W tej fazie turnieju Polacy zmierzyli się z Ukrainą, którą pokonali 94:86.

Polska przegrała półfinał z Francją. Milicić: Nie wytrzymaliśmy fizycznie

Po sensacyjnym zwycięstwie nad broniącą tytułu mistrza Europy Słowenią w ćwierćfinale mistrzostw Europy, apetyty na grę w finale urosły. Niestety, następni rywale Biało-Czerwonych byli zbyt mocni, przez co polscy koszykarze przegrali z reprezentacją Francji półfinał 54:95 (9:15, 9:19, 18:30, 18:31). To i tak wielki sukces reprezentacji Polski, zważywszy, że ostatni raz do ćwierćfinału tej imprezy doszli 25 lat temu.

Selekcjoner reprezentacji Polski Igor Milicić przyznał po meczu, że to było bardzo trudne spotkanie, a Francja zagrała bardzo dobrze. – Trafiali mnóstwo rzutów po zbiórce, a my nie wytrzymaliśmy fizycznie. Nie trzymaliśmy dobrego dystansu między zasłaniającym a kozłującym. Tu był największy problem – dodał.

EuroBasket. Kiedy i gdzie obejrzeć mecz Polska – Niemcy o trzecie miejsce?

Nasi reprezentanci nie wracają jeszcze do domu, ponieważ już w niedzielę zagrają o brązowy medal mistrzostw Europy. Ich rywalami będą Niemcy, którzy swój półfinał przegrali 91:96 z reprezentacją Hiszpanii. To spotkanie odbędzie się o godz. 17:15 polskiego czasu na Mercedes-Benz Arenie w Berlinie.

Transmisję na żywo z tego spotkania w telewizji będzie można oglądać na TVP Sport oraz na serwisach streamingowych posiadających ten kanał. Transmisja będzie dostępna również na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

