Kolejny Polak może trafić do NBA. Znany agent bardzo w to wierzy

Reprezentacja Polski sprawiła niemałą sensację zajmując miejsce w pierwszej czwórce tegorocznego EuroBasketu. W niedzielę 19 września turniej dobiegł końca, a Biało-Czerwoni uplasowali się tuż za podium. Mimo to mogą być z siebie dumni, gdyż jest to jeden z największych sukcesów w całej swojej historii. Przypomnijmy, że Polacy po raz pierwszy od 51 lat mieli okazję walczyć o medale mistrzostw Europy.

Do półfinału awansowali pokonując faworyzowaną Słowenię z Luką Donciciem w składzie. W meczu finał jednak nie dali już rady. Francja rozbiła ich 95:54. W starciu o brąz ulegli zaś Niemcom. Nasi zachodni sąsiedzi zwyciężyli 82:69. Jednym z najlepszych naszych graczy był Aleksander Balcerowski.

Znany agent wierzy w Aleksandra Balcerowskiego. Widzie go w NBA

21-latek ze Świdnicy rozegrał kilka świetnych spotkań podczas tej imprezy. Środkowy w trakcie meczów notował średnio 10,3 punktu, 3,9 zbiórki i 2,1 asysty. To sprawiło, że temat gry młodego zawodnika w NBA ponownie odżył. Warto wspomnieć, że kilka tygodni temu Aleksander Balcerowski znalazł się w ostatnim drafcie do najlepszej ligi koszykarskiej na świecie, ale ostatecznie nie został wybrany.

Mimo to nadal jest taka możliwość, że w przyszłości zobaczymy Polaka na parkietach NBA. Przekonany jest o tym jego agent Misko Raznatović. – Było wielu graczy, których nie draftowano, a potem zrobili karierę. Wierzę, że czas Olka nadchodzi i że w ciągu kilku lat będzie silnym kandydatem do przenosin do NBA – powiedział w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

W dalszej części rozmowy 56-latek podkreślił, że wiek zawodnika nie jest istotny, ponieważ koniec końców najbardziej liczą się jego umiejętności, a te Polak z pewnością ma na wysokim poziomie. – 90 procent koszykarzy w NBA musi umieć rzucać z dystansu, a Olek to jeden z niewielu Europejczyków o takim wzroście (Aleksander Balcerowski mierzy 215 cm - przyp. red.), którzy to potrafią – stwierdził.

