Mateusz Ponitka wybrał nowy klub. Poznaliśmy szczegóły transferu

Reprezentacja Polski ma za sobą bardzo udany EuroBasket. Nasi koszykarze odnieśli jeden z największych sukcesów w całej swojej historii, walcząc po raz pierwszy od ponad 50 lat o medale mistrzostw Europy. Ostatecznie Biało-Czerwoni zakończyli zmagania w tym turnieju na czwartym miejscu. W półfinale bowiem ulegli Francji, a w starciu o brązowy krążek przegrali z Niemcami.

Gwiazdą i liderem polskiej kadry był Mateusz Ponitka. 29-latek zachwycił wszystkich swoją postawą szczególnie w rywalizacji ćwierćfinałowej, gdy Polska mierzyła się ze Słowenią. Statystyki wskazują, że średnio w trakcie meczu notował 13,4 punktu, 5,7 asysty, 5,3 zbiórki, 1,6 przechwytu oraz 0,2 bloku. Grę kluczowego dla reprezentacji zawodnika docenił także Marcin Gortat.

Mateusz Ponitka bardzo blisko nowego klubu. Wiemy, gdzie zagra

Doskonała dyspozycja Mateusza Ponitki sprawiła, że już w trakcie EuroBasketu zaczęły napływać oferty. Wiele klubów ze Starego Kontynentu chciało zakontraktować Polaka. Znalazł się na celowniku włoskiego Virtus Bolonia czy też hiszpańskiego Cazoo Baskonia. Ostatecznie jednak wiele wskazuje na to, że trafi do Grecji.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez portal Eurohoop koszykarz ustalił warunki umowy z Panathinaikosem Ateny. Jeśli faktycznie dojdzie do tego transferu, oznaczać to będzie, że 29-latek wróci do rozgrywek Euroligi, w której dotychczas rozegrał 92 spotkania.

Przypomnijmy, w marcu, tuż po wybuchu wojny w Ukrainie Mateusz Ponitka zdecydował się rozwiązać kontrakt z Zenitem Sankt Petersburg. Co ciekawe, w sierpniu podpisał umowę z włoskim klubem Pallacanestro Reggiana. Miała obowiązywać przez trzy miesiąca i zawarto w niej klauzulę odstępnego, opiewającą na 25 tysięcy euro.

