Selekcjoner reprezentacji Polski odkrył karty. Legenda zakończy karierę

Przed Polakami dwa starcia z reprezentacjami, które teoretycznie sportowo odstają od Biało-Czerwonych. Zarówno z Austrią, jak i ze Szwajcarią kadra wygrała podczas pierwszej serii spotkań. Tym razem mecze mają z jednej strony pozwolić pokazać się młodym graczom, a z drugiej pożegnać legendę reprezentacji.

Łukasz Koszarek kończy karierę

W składzie reprezentacji Polski znalazło się miejsce dla aktualnego dyrektora sportowego zespołu, Łukasza Koszarka. Rozgrywający nie skończył jeszcze kariery klubowej i nadal występuje w Legii Warszawa. Jeśli natomiast chodzi o grę w reprezentacji od czasów zatrudnienia Igora Milicia porzucił strój sportowy na rzecz garnituru. PZKosz chce uroczyście podziękować mu za lata gry.

– Łukasz Koszarek nigdy nie odmawiał kadrze, był jej głównym elementem, to od niego trenerzy rozpoczynali powołania. Pomógł drużynie w świetnych mistrzostwach świata w Chinach, a teraz swoje bogate doświadczenie wykorzystuje w roli dyrektora. Mecz w Sosnowcu będzie doskonałą okazją do podziękowania Łukaszowi za wiele lat poświęcenia dla reprezentacji Polski – powiedział Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Igor Milicić powołał debiutanta do reprezentacji Polski

Milicić nie powołał na zgrupowanie Andrzeja Mazurczaka, który ostatnio notował dobre występy w Energa Basket Lidze w barwach Kinga Szczecin. Zabraknie także Mateusza Ponitki, który ogłosił przerwę od występów w obecnym sezonie. Znalazło się jednak miejsce dla Przemysława Żołnierewicza czy Szymona Nowickiego. Ten drugi to 17-letni debiutant, który w obecnym sezonie gra w młodzieżowym zespole Realu Madryt. W ubiegłym roku błyszczał na mistrzostwach świata U17, przez co uważa się go za wielki talent.

Kadra Polski przed prekwalifikacjami do EuroBasketu 2025

Co ciekawe, Polska ma już zapewniony udział w EuroBaskecie 2025, gdyż będzie jednym ze współorganizatorów imprezy. Mecz z Austrią odbędzie się 23 lutego w nowo wybudowanej hali ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Trzy dni później we Fryburgu zagrają ze Szwajcarami.

