Kumulacja transferów w NBA. Kevin Durant i Russell Westbrook w nowych zespołach

Luty w NBA to przeważnie czas nadchodzącego Weekendu Gwiazd oraz końca okna transferowego. W ostatnich dniach doszło do wielu ruchów, które mogą zmienić przewidywania dotyczące kandydatów do mistrzowskiego tytułu.

Kevin Durant w Phoenix Suns

Przez ostatnie kilkadziesiąt godzin doszło do kilkudziesięciu wymian. Koszykarscy kibice zwracają jednak uwagę głównie na te z udziałem największych gwiazd. Brooklyn Nets w ostatnich dniach oddało dwie największe gwiazdy zespołu. Kyrie Irving trafił do Dallas Mavericks, gdzie stworzy duet obwodowych z Luką Donciciem.

Z kolei Kevin Durant udał się do Phoenix Suns. Wraz z doświadczonym Chrisem Paulem oraz Devinem Bookerem ma sprawić, by zespół z Arizony pierwszy raz w historii zdobył mistrzostwo NBA.

Russell Westbrook odchodzi z Los Angeles Lakers

Spore roszady dotknęły również Los Angeles Lakers. Do zespołu, w którym prym wiedzie LeBron James, wraca D’Angelo Russell. Z klubu odchodzi za to Russell Westbrook. Choć MVP NBA z 2017 roku nie ma już takiego statusu jak kilka lat temu, to nadal wszelkie ruchy z jego udziałem wzbudzają zainteresowanie.

Obaj zawodnicy byli elementami trójstronnej wymiany pomiędzy Lakers, Minnesotą Timberwolves a Utah Jazz. Pierwsi oprócz Russella otrzymali także Malika Beasley’a i Jarreda Vanderbilta. Do drugich trafia Mike Conley (czołowa postać Jazz), Nickeil Alexander-Walker i wybory w drugiej rundzie draftów 2024-2026. „Jazzmeni” dostali Westbrooka, Juana Toscano-Andersona, Damiana Jonesa i chroniony wybór w pierwszej rundzie draftu 2027.

Kumulacja ruchów transferowych w NBA

W przypadku Westbrooka musi się, że jego kontrakt może zostać wykupiony i jako wolny agent zwiąże się z innym zespołem NBA. Oprócz wspomnianych zawodników kluby przez ostatnie kilkadziesiąt godzin zmienili między innymi były już klubowy kolega Jeremy’ego Sochana, Jakob Poeltl (do Toronto Raptors), młody James Wiseman (z Golden State Warriors do Detroit Pistons) czy John Wall (powrót do Houston Rockets).

Czytaj też:

Wiemy, z kim zagra Jeremy Sochan. Trafił do ekipy znanego środkowegoCzytaj też:

LeBron James dokonał historycznego wyczynu. Może nazwać się „królem NBA”